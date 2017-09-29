Türkücü Mahmut Tuncer ve popçu kızı Gizem Tuncer ile ilgili şok suçlama

Habertürk Gazetesi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Şişli Halaskargazi Caddesi’nde 3 Mart 2017’de saat 22.40 sıralarında Mahmut Tuncer’in popçu kızı Gizem Tuncer, “U” dönüşü yasağı bulunan yerden dönerken motosikletle Merhaz Elçi’ye çarptı. Yaralanan Elçi ambulansla Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik polisi ve hastane polisi yaralının ifadesini almadı.

Hastaneye 3 arkadaşıyla giden Gizem Tuncer, Elçi’nin motosikletinin zararını sigortayı bozmamak için haricen karşılayacağını belirtti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davanın iddianamesi ve savcılığa verilen şikâyet dilekçesindeki iddiaya göre, tedavisinin ardından Elçi, 50 TL eksper ücreti ödediğini Gizem Tuncer’e bildirdi.

Tuncer, motosikletin yetkili servis yerine tanıdıkları bir usta tarafından tamirini istedi. Tamirci değişecek parçaları ikinci el ve ucuzundan taktırmayı teklif edince Elçi, bu yerde yapılacak tamirattan vazgeçti. Durumu Gizem Tuncer’e anlatan Elçi’yi baba Tuncer arayıp, “Kızımı rahatsız etme bizim arabada da hasar var, onu kim ödeyecek” diyerek kendisiyle muhatap olmasını istedi.



Merhaz Elçi

‘SAHTE FERAGATNAME’

Mahmut Tuncer, Merhaz Elçi’yi akrabası Sinan Kırmızı’ya yönlendirdi. Kaza tutanağını önce kendi adına düzenlemek isteyen Sinan Kırmızı, Merhaz Elçi’ye sözleşme adı altında feragatname imzalatmak istedi. Durumu fark eden Elçi, el yazısı sözleşmeyi yarıda bırakarak ayrıldı. Kırmızı da iddiaya göre yarım kalan sözleşmeyi tamamlayıp, “Sigortadan masrafımı alıyorum. Aracın sürücüsü Gizem Tuncer ve araç sahibi Mahmut Tuncer’den hiçbir yasal hak talep etmeyeceğim. Bu sözleşmeyi imzalıyorum” yazarak imzaladı. Motosikletini tamir ettiremeyen ve Adli Tıp raporunu alan Merhaz Elçi, Gizem Tuncer’den şikâyetçi oldu. Tuncer ise savcıya ifade vermeye gittiğinde soruşturma dosyasına Elçi’ye ait olduğunu ileri sürdüğü feragatnameyi sundu.

Savcılık Gizem Tuncer hakkında “taksirle yaralama” suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla dava açtı. Elçi, sahte feragatnameyi hazırladıkları iddiasıyla baba-kız hakkında “Özel belgede sahtecilik” suçundan yargılanmaları için avukatı Yıldız Ceren Okur aracılığıyla şikâyette bulundu. Gizem Tuncer, savcılığa verdiği ifadesinde, “Motosiklet sürücüsü benim aracıma çarptı. Onu hastaneye götürdüm. Hem hastane hem de motosikletinin masraflarını karşılama sözü verdim. Kaza tutanağı düzenleyip evine bıraktım. Buna rağmen benden 5600 lira istedi, kendisinden şikâyetçiyim” dedi.