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    Türkücü Gökhan Doğanay'a silahlı saldırı

    DHA
    12.10.2017 - 06:28 | Son Güncelleme:

    Türkücü Gökhan Doğanay (39), D-100 Karayolu'nda aracında silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Doğanay'ın vücuduna 3 kurşun isabet ettiği durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

    Olay, saat 03.00 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu, Huzurevi Mevkii, Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddialara göre Doğanay, Kartal'da bir türkü barda sahne aldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte 34 YN 9027 plakalı lüks marka araca binerek D-100 Karayolu'na çıktı.

    Türkücü Gökhan Doğanaya silahlı saldırıDoğanay'ın ön koltuğunda oturduğu araç Maltepe Huzurevi mevkiine geldiği sırada kimliği henüz belirsiz kişilerin bulunduğu bir araçtan ateş açıldı. Ön koltukta oturan Doğanay saldırıda yaralandı.

    Türkücü Gökhan Doğanaya silahlı saldırıYaralı Gökhan Doğanay'ı arkadaşları Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırdı. Gökhan Doğanay'ın bacağında ve kalçasından 3 kurşunla yaralandığı öğrenildi. Saldırı haberini alan türkücünün yakınları hastaneye akın etti. Polis Doğanay'ın bindiği araçta 12 adet mermi izi tespit etti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
    Türkücü Gökhan Doğanaya silahlı saldırı

     

    Etiketler: Gökhan Doğanay , Seyfi Doğanay , silahlı saldırı , son dakika
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