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    Son dakika... Türkiye'ye karşı ordu kurdular!

    Hürriyet Haber
    19 Ağustos 2017 - 12:53Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 13:12

    Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG içinde yeni bir örgüt kuruldu. Örgüt kuruluşunu açıkladığı konuşmada Türkiye'yi tehdit etti.

    Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD’nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri bünyesinde “Devrimci Kuvvetler” adında yeni bir askeri grup kuruldu.

    Amerika’nın Sesi'nin haberine göre, Suriye’nin Şehba bölgesinde kurulan grubun amacı, “bölgede güvenlik ve istikrarı korumak” olarak tanımlandı. "Osmanlı kolonicilerini ülkeden atacaklarının sözünü veriyor" sözleriyle Türkiye'ye tehditler savruldu.

    Grubun komutanlarından Hesam Hidro, grubun kuruluşunun açıklandığı törende yaptığı konuşmada Türkiye’yi tehdit etti:

    “Suriye savaşının 7’inci yılındayız. Tüm terör gruplarının kontrolüne ve tiranlığa tanıklık ettik. Ancak son sözü her zaman onurlu Suriyeliler ve vatansever isyancıları söyledi. Bugün, Kürdü, Arabı, Türkmeni, farklı etnik kökenlere mensup genç, özgür Suriyeliler’den oluşan yeni bir gücün kurulduğunu ilan ediyoruz. Bu güç, ülkemizi yok edenlere, bizi acıyı tatmaya zorlayanlara ve ülkemizi işgal etmek için binlerce insanımızı öldürenlere karşı savaşacak. Özellikle son bir kaç ayda kuzey Halep’teki köylerimizin birçoğunu Türk güçleri bombaladı ve hala da saldırılarını devam ettiriyorlar. İsyancı güçler, Suriye halkına, ellerindeki tüm imkanlarla terör saldırılarına karşı Suriye’yi savunacaklarının ve Osmanlı kolonicilerini ülkeden atacaklarının sözünü veriyor. Canlarını feda eden kahramanlarımızın intikamını alacağız, huzur içinde yatsınlar. Çok yaşa demokratik Suriye.”

     

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    Etiketler: PKK , SDG , TERÖR , Suriye , YPG
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