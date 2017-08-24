Türkiye'nin en büyük ikinci dondurma markası satılıyor

Bugün gün boyunca dedikodu düzeyinde dillendirilen iddia akşam saatlerinde gelen bir açıklama ile doğrulandı.

Türkiye’nin iki numaralı dondurma markası olan Golf’ün sahibi Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., şirketin tamamı ya da çoğunluk hissesini satmak üzere Ünlü & Co. Yatırım Danışmanlığı şirketini yetkilendirdi.



Satışın 2017 sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.



Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2011 senesinde ortaklık yapısında bir değişikliğe gitmiş ve 2015 yılı itibariyle de çoğunluk hissesini Turkven Girişim Sermayesi Şirketi ve Ünlü & Co’nun danışmanlığını yaptığı yatırımcıların ortaklığı ile kurulan Ice Cream Investment BV’ye devretmişti.



Bu işlemin ardından marka, Golf Dondurma olarak yoluna devam ederken, Yıldız Holding A.Ş. şirketin küçük ortaklarından biri haline gelmisti.



Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin şu anki ortaklık yapısında hisselerin yüzde 55’ini Turkven Girişim Sermayesi Şirketi ve Ünlü & Co’nun oluşturduğu Ice Cream Investment BV, yüzde 18.75’ini MKS Marmara Entegre Kimya San. A.Ş., yüzde 15.38’ini Yıldız Holding A.Ş. ve geri kalan yüzde 10.88’ini gerçek kişiler oluşturuyor.