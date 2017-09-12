Son dakika... Türkiye'den Almanya'ya yanıt...

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye silah ihracatının büyük kısmını dondurduklarını söylemişti. Handelsblatt gazetesinin dün düzenlediği panelde konuşan Gabriel "Türkiye'nin bize yaptığı tüm önemli silah taleplerini askıya aldık; bunlar gerçekten de az sayıda değil" demişti.

Almanya Başbakanı Merkel ise , Gabriel'in aksine yaptığı açıklamada NATO müttefiki Türkiye'ye topyekün silah satışı yasağı olmadığını söyledi. Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelenin temel oyuncularından biri olduğunu belirten Merkel, silah satışında bir miktar sınırlama getirildiğini ancak bunun daha önce devreye girdiğini söyledi.

Reuters'in haberine göre Merkel, Türkiye'ye Alman vatandaşları için seyahat uyarısı yayınlamaya gerek görmediğini ancak hükümetin seçenekleri açık atutacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman siyasetçilerden gelen bu açıklamaların sorulması üzerine şöyle konuştu:

-Türkiye olmasaydı Alman siyasetçiler herhalde malzeme bulmakta zorlanacaktı. Sanki seçim Türkiye’de yapılıyor. Eminim Alman halkının siyasetçilerden farklı beklentileri var.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİ ARTIRIYORUZ

-"Kötü komşu insanı ev sahibi yapar" diye bir söz vardır. Bu tür yaklaşımlar esasen bizim kendi milli savunma sanayimizin güçlenmesine vesile oluyor. Bu anlamda yerli ve milli üretimi artırıyoruz her alanda. Kendi savaş uçağımızı helikopterimizi üretiyoruz. Türkiye hiç bir zaman çaresiz değildir.

-Zor şartlarda dışişleri bakanlarına önemli görevler düşüyor. Almanya ile ilişkilerimizin kötü olmasından ne elde deriz? Ama Almanya Türkiye'den ne istiyor bunu anlamakta zorlanıyoruz.

GABRİEL'İN YAKLAŞIMINI YAKIŞTIRAMIYORUM



-Dostum Sigmar Gabriel’in yaklaşımını bir dışişleri bakanı olarak kendisine yakıştıramıyorum.

-Panik içinde Türkiye’ye saldırarak oy alacağını zannediyorsa buradan bir şey elde edilemez.

MERKEL'İN YAKLAŞIMI DAHA OLGUN

-Merkel’in bu yaklaşımını doğru buluyoruz. Daha olgun buluyoruz. Almanya’nın Türkiye’ye karşı yaklaşımını değiştirmesini bekliyoruz.

Ayrıntılar geliyor