Son dakika: Türkiye'den ABD'ye seyahat uyarısı tepkisi

Bakan Çavuşoğlu, Los Angeles'ta eski Başkonsolos Kemal Arıkan'ın Ermeni teröristlerce şehit edildiği yeri ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yapacağı görüşmede, ABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının ele alınıp alınmayacağı sorusuna ilişkin, Tillerson ile her görüşmede ikili konuları ele aldıklarını ifade etti.

Esasen iki ilişkilere, pozitif gündeme ve bölgesel sorunlardaki iş birliğine odaklanmak istediklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Dolayısıyla vize sürecini durdurmak gibi şimdi de seyahat uyarısı gibi son derece gereksiz ve bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan tavırlarla bizim uğraşmamamız gerekiyor, enerjimizi bunlara harcamamız gerekiyor." dedi.

ÇOK DAHA GÜVENLİ

Çavuşoğlu, ABD'nin yaptığı seyahat uyarısından sonra Türkiye'nin de seyahat uyarısı yaptığını hatırlatarak, "Türkiye, ABD'den daha az güvenli bir ülke değildir. Tersinden söyleyecek olursak Türkiye, ABD'den çok daha güvenli bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini, hala etmekte olduğunu ve başarı da elde ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, ABD'de de yaşanan saldırılardan mutluluk duymadıklarını ve üzüldüklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, "ABD'de günlük olaylar ve saldırılara baktığımız ve değişik şehirlerde günde öldürülen insan sayısına baktığımız zaman buna turist de dahil Türkiye'nin ABD'den çok daha güvenli bir ülke olduğunu görüyoruz." dedi.

CİDDİ ARTIŞ

Türkiye'nin Amerikalılar da dahil 2017'de 32 milyon turist ağırladığının ve bu turistlerin tamamının güven içinde ülkelerine döndüğünün altını çizen Çavuşoğlu, "Bu senede ABD'den turist olarak gelmek isteyenlerin sayısında ciddi bir artış var. Rezervasyonlardan da görüyoruz. Bunu durdurmak mı istediler, ne yapmak istediler onu anlamadık ama Tillerson ile görüşeceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'de yabancı düşmanlığı olmadığına ve Türkiye'nin daima bu kişilere kucak açtığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

BU KONUYU KONUŞACAĞIZ

"Şimdi ABD'de bakıyoruz yabancı düşmanlığı hat safhada. Bizzat Amerikan yönetiminin, Trump yönetimi ve Başkanı'nın bizzat kendisinin başka ülkeleri nasıl aşağıladığı, hakaret ettiği ortada. Şimdi böyle bir durumda seyahat bakımından Amerika mı daha az güvenli yoksa Türkiye mi daha az güvenli? Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülkeye müttefikimizin basit yöntemlerle seyahat uyarısı yapması doğrusu ciddi bir iş değildir. Biz ona karşılık verdik. Böyle bir şey yapmak istemeyiz normal şartlarda. Vancouver'da tabii Tillerson ile bu konuyu konuşacağız."

ÇELENK BIRAKTI

ABD temasları kapsamında Los Angeles'ı ziyaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin eski Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın şehit edildiği yerde, Kaliforniya'da şehit edilen üç Türk diplomat anısına çelenk bıraktı.



Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, şehit diplomatları rahmet ve minnetle andıklarını dile getirdi.

Santa Barbara'da 27 Ocak 1973 tarihinde Başkonsolos Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir'in, Ermeni asıllı Amerikalı bir terörist tarafından şehit edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Mehmet Baydar ve Bahadır Demir, ırkçı teröre kurban verdiğimiz ilk şehit diplomatlarımız oldu." dedi.

"BÖYLE BİR KATİLİN SERBEST BIRAKILMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"

28 Ocak 1982'de de eski Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın trafikte kırmızı ışıkta beklerken Ermeni teröristler tarafından şehit edildiğini kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Kemal Arıkan'ın katillerinden biri olan Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliyesi yönünde geçen yıl mahkemeden bir karar çıkmıştı. Biz bu süreçte yoğun bir temas içinde olduk, gerek büyükelçiliğimiz gerek başkonsolosluğumuz ve gerekse bizler yoğun bir diplomasi yürüttük. Bir de mektup göndermiştik. Kaliforniya Valisi bu kararı iptal etti ve Sasunyan'ın tutukluluğu devam ediyor. Böyle bir katilin serbest bırakılmasına biz müsaade etmeyiz."

"ŞEHİTLERİMİZİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ"

Çavuşoğlu, Asala'ya, PKK'ya ve FETÖ'ye pek çok şehit verildiğini anımsatarak, "Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Onlara layık olmak için daha fazla çalışacağız." dedi.

LOS ANGELES PROGRAMI

Daha sonra Los Angeles Times gazetesinin editöryal toplantısına katılan Çavuşoğlu'nun, Türk-Amerikan ilişkilerinin güncel konularıyla ilgili Türkiye'nin duruşunu anlattığı bildirildi.

Ardından Los Angeles World Affairs Council'de yapılacak toplantıya katılacak Çavuşoğlu, burada da Türk-Amerikan ilişkilerini değerlendirecek.

Los Angeles Ticaret Odası temsilcileriyle görüşmesi beklenen Çavuşoğlu'nun bölgede yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya geleceği bildirildi.

Bakan Çavuşoğlu daha sonra Kanada'nın Vancouver kentinde gerçekleştirilecek Kuzey Kore konulu dışişleri bakanları toplantısına katılacak ve burada ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir görüşme gerçekleştirecek.

"SEYAHAT UYARISI KRİZİ"

ABD, yurtdışına gitmeyi planlayan vatandaşları için yeni uygulamaya koyduğu seyahat danışma dizininde, Türkiye’yi Sudan ve Venezuela gibi güvenlik açısından 3’üncü kategori riskli ülkeler arasında göstermiş ve Türkiye’ye gideceklere “Yeniden düşünün” uyarısını yapmıştı. Bu yeni planın Washington’da açıklamasının hemen ardından ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmış ve Ankara’nın rahatsızlığı iletilmişti.

TÜRKİYE'DEN ABD'YE SEYAHAT UYARISI

Dışişleri Bakanlığı da bugün ABD'ye yönelik seyehat uyarısı yayınladı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR