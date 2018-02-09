Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika: Türkiye'den ABD'ye sert cevap!

    Son dakika: Türkiye'den ABD'ye sert cevap!

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 21:06 | Son Güncelleme:

     Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heater Nauert'in FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan Serkan Gölge'nin yargılanmasına ilişkin yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Türk yargısı birilerinin arzusuna veya dışarıdan gelen talimatlara göre değil Türkiye'nin Anayasası'na, yasalarına ve delillere göre karar verir." değerlendirmesinde bulundu.

    Aksoy, Nauert'in, Serkan Gölge'nin yetersiz delillerle mahkum edildiği yönündeki ifadeleri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

    Sözcü Aksoy şunları ifade etti: "Türk vatandaşı olan Serkan Gölge, bağımsız Türk mahkemesi tarafından yargılanmış ve adil bir yargılama sonrasında hüküm
    tesis edilmiştir. Dava dosyasının içeriğini ve delilleri bilmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, Türk yargısı hakkındaki ön yargılı ifadelerini ciddiye almak mümkün değildir. Türk yargısı birilerinin arzusuna veya dışarıdan gelen talimatlara göre değil Türkiye'nin Anayasası'na, yasalarına ve delillere göre karar verir. ABD'li muhataplarımızın, bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duymalarını bekliyoruz."

    ABD NE DEMİŞTİ

    Son dakika: Türkiyeden ABDye sert cevap

    ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin Amerikan vatandaşı Serkan Gölge'nin 8 Şubat tarihinde mahkum edilmesinden derin kaygı duyduklarınıbelirterek, "Bu davayı ve OHAL altında yargı süreci devam eden diğer Amerikan vatandaşlarına ilişkin, yargı bağımsızlığı, kişinin adil yargılanma hakkı da dahil olmak üzere Türk anayasasıyla teminat altına alınmış haklarla ilgili ciddi kaygılara yol açan diğer davaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'ye seyahat eden ya da Türkiye'de yaşayan Amerikan vatandaşlarının güvenliği, bizim için bir endişe kaynağı olmayı sürdürmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

    AĞUSTOS 2016'DA TUTUKLANMIŞTI

    Ağustos 2016'da Amerika'dan Hatay'a yakınların yanına gelen Serkan Gölge, "FETÖ'nün kripto elemanı olduğu, Türkiye'de cemaatin okullarında okuduğu ve daha sonra Amerika'da cemaatle olduğu ve ABD'ye ajanlık yaptığı" şeklinde gelen ihbar üzerine gözaltına alınıp tutuklanmıştı. 

    Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni kriz: Serkan GölgeTürk-Amerikan ilişkilerinde yeni kriz: Serkan Gölge
    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuert, ABD-Türkiye ilişkilerinde son dönemde yaşayan gerilimlere bir yenisini daha ekledi. Nauert, basın mensuplarına yaptığı açıklamada,

    Etiketler: abd , türkiye , Serkan Gölge , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri