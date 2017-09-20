Son dakika: Türkiye üç bölgeden kuşattı! Harekat an meselesi

PKK’nın Suriye’deki en önemli yuvalarından biri olan Afrin’e yönelik beklenen askeri harekâta yönelik çalışmalar hız kazandı. Sınır hattına yapılan askeri sevkiyatlarla Afrin üç koldan kuşatılmış oldu, aynı zamanda Afrin harekâtı için lojistik ve ikmal hattı da kuruldu. Reyhanlı-Bükülmez’den Kilis’e kadar yaklaşık 100 kilometrelik bölgede büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Nasıriye, Şeyh Hadid, Sate, Racu, Meydan Akbis, Bülbül gibi sınırın Suriye tarafında kalan yerleşim birimlerinden Türkiye’ye yönelik sızmaların önüne geçmek için de önlemler alındı. Bu kapsamda, PKK’nın Türkiye sızmak için sıklıkla kullandığı Amanoslar’da güvenlik birimleri alarm durumuna geçti. Buradan bir sızmaya da izin verilmeyecek.

ÜÇ YÖNDEN HAREKAT

Mülteci kamplarının da olduğu ve Suriyeli muhaliflerle PKK’nın cephe hattı konumundaki Atme’de de TSK hat genişletme çalışmasına başladı. Bu çalışmayla birlikte TSK, Afrin’i üç yönden sarmış oldu. Öte yandan Fırat Kalkanı bölgesinde konuşlu bulunan TSK üsleri ile TSK destekli muhaliflerin de harekât için hazırlıklarını devam ettiriyor. Askeri kaynaklar harekâtın ana amacının Afrin’deki teröristleri dünyadan izole etmek olduğunu belirtse de ayrıntıya girmedi. PKK’nın Suriye’de savaşın çıkmasının ardından ele geçirdiği ilk yerleşim yerlerinden biri olan Afrin, PKK’nın psikolojik ve stratejik açıdan önem verdiği bölgelerden biri. Akdeniz’e açılma planında anahtar rolü üstlenen Afrin’e Halep’ten takviye kuvvet çekildiği ileri sürülüyor. Bölgede sık sık muhaliflerle PKK’lılar arasında çatışmalar yaşanıyor.