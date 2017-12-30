Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Son dakika: Türkiye tepki gösterdi Yunanistan geri adım attı

    Son dakika: Türkiye tepki gösterdi Yunanistan geri adım attı

    Yorgo KIRBAKİ / ATİNA - Ajanslar
    30.12.2017 - 14:26 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden 1'ine siyasi sığınma hakkı verildi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı geç saatlerde yaptığı açıklama ile Yunanistan'ın kararına sert tepki gösterdi. Açıklamada, kararın ikili ilişkilere etkisinin olacağı belirtildi ve 'Yunanistan darbecileri koruyan bir ülke olduğunu ortaya koydu' denildi. Yunanistan'daki darbeci asker için verilen siyasi sığınma hakkı konusunda bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Yunan hükümeti, iltica komisyonunun kararının bozulması için itiraz edildiğini açıkladı. Yunan hükümetinin bu karara itiraz etmesi nihai kararı Yunan mahkemelerinin vereceği anlamına geliyor.

    Yunanistan sekiz darbeci askerden birinin iltica talebini kabul etti. Asker serbest bırakıldı.

    Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iade talebini reddetmişti.

    DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

    Dışileri Bakanlığından, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden 1'inin sığınma başvurusun Yunanistan tarafından kabul edilmesinin ardından açıklama geldi:

    "15 Temmuz darbe girişimine katılan sekiz darbeciden birine sığınma hakkı veren Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

    Türkiye’de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden yüzlerce vatandaşımızı şehit eden suçluların ülkemizde adalet önünde hesap vermesini yeniden engelleyen Yunanistan, terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefik ülkeden beklediğimiz destek ve işbirliğini göstermemiştir.

    Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan’la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır."

    DAVA SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

    15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki mahkemede görülen üç ayrı duruşmanın ardından, üç asker için Türkiye'nin iade talebi kabul edilmiş, beş askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.

    Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: FETÖ , skandal , siyasi sığınma hakkı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri