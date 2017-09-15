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    Hürriyet >Dünya>Son dakika! Türkiye İdlib'e 500 gözlemci gönderecek

    Son dakika! Türkiye İdlib'e 500 gözlemci gönderecek

    Hürriyet Haber
    15.09.2017 - 15:48 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 15:49

    Astana'da tarafların İdlib'de oluşturulacak "çatışmasızlık bölgesi"nin sınırları konusunda anlaşmasının ardından İdlib'deki çatışmasızlık bölgeleri için Türkiye, Rusya ve İran 500'e gözlemci göndereceği aktarıldı.

    Ayrıntılar geliyor... 

    Etiketler: Suriye , İdlib , Rusya
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