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    Son dakika... Türkiye'den bu fotoğrafa tepki! Rusya'dan açıklama istendi...

    AA
    30.01.2018 - 18:32 | Son Güncelleme:

    Anadolu Ajansı: Dışişleri Bakanlığı, terörist Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya'dan izahat istedi

    Sosyal medyada Mihraç Ural'ın Soçi'de olduğuna dair bir fotoğraf paylaşılmıştı.

    Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Soçi Kongresi'ni Türkiye adına izleyen resmi heyet, THKP-C Acilciler terör örgütü lideri ve 2013 yılında Hatay/Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın katılımcılar arasında görülmesi üzerine, etkinliği organize eden Rusya Federasyonu Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdinde girişimde bulundu.

    Heyet, ismi daha önce Türkiye'ye tevdi edilen davetliler listesinde yer almayan bu kişinin Kongre'de hazır bulunmasından duyulan rahatsızlığı kayda geçirdi ve izahat istedi.

    Rus makamları, konuyu ivedilikle inceleyeceklerini ve sonuçla ilgili bilgi vereceklerini bildirdi.

     

     

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    Etiketler: son dakika
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