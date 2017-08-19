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    Son dakika.. 'Turkish police' kurtardÄ±

    Ã‡etin AYDIN/Ä°STANBULÂ
    19 AÄŸustos 2017 - 14:35Son GÃ¼ncelleme : 19 AÄŸustos 2017 - 15:28

    Esenyurtâ€™taki evine gÃ¼ndÃ¼z vakti gelen, Â 3 Suriyeli tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±p, iÅŸkence edilen Suriyeli Musaab Faruk AlyasÄ±n, AsayiÅŸ Åžube Gasp BÃ¼ro Rehine Kurtarma ve MÃ¼zakere Timlerinin yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu iki gÃ¼n iÃ§erisinde kurtarÄ±ldÄ±. Kurtarma sÄ±rasÄ±nda ne olduÄŸunu anlayamayarak iyice korkuya kapÄ±lan rehineyi polis 'Turkish Â police' diyerek rahatlattÄ±.Â 

    Ä°stanbul Esenyurtâ€™ta yaÅŸayan Musaab Faruk AlyasÄ±n,(19) Ä°nÃ¶nÃ¼ Mahallesi Balina Caddesindeki evinden silahlÄ± ve bÄ±Ã§aklÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±.Â  AlyasÄ±nâ€™Ä± Son dakika.. Turkish police kurtardÄ±
    kaÃ§Ä±ran gaspÃ§Ä±lar Suriyeâ€™deki ailesine telefon ederek, 50 bin lira fidye istedi. Â Aileden haber beklenirken AlyasÄ±n'a iÅŸkence edildi. AsayiÅŸ Åžube Gasp BÃ¼ro Rehine Kurtarma ve MÃ¼zakere timleriyle irtibata geÃ§en Suriyeli aile, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve serbest kalmasÄ± iÃ§in 50 bin lira fidye istendiÄŸini sÃ¶yledi.Â 

    Rehine MÃ¼zakere timleri, gaspÃ§Ä±larla aile arasÄ±nda yaÅŸanan telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini inceledi. Â Esenyurt Ä°ncirtepeÂ  Mahallesinde AlyasÄ±nâ€™Ä±n tutulduÄŸu daire tespit edildi. YapÄ±lan operasyonda AlyasÄ±nâ€™Ä± kaÃ§Ä±rÄ±p Â iÅŸkence eden ÅŸÃ¼pheliler, Musab Elali, Hassan Zeydan ve Amma DerviÅŸ, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Â AlyasÄ±n kurtarÄ±ldÄ±ktan sonra ailesine teslim edildi.Â 

    Etiketler: Polis , rehine , kurtardÄ±
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