Son dakika.. 'Turkish police' kurtardÄ±

Ä°stanbul Esenyurtâ€™ta yaÅŸayan Musaab Faruk AlyasÄ±n,(19) Ä°nÃ¶nÃ¼ Mahallesi Balina Caddesindeki evinden silahlÄ± ve bÄ±Ã§aklÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±.Â AlyasÄ±nâ€™Ä±

kaÃ§Ä±ran gaspÃ§Ä±lar Suriyeâ€™deki ailesine telefon ederek, 50 bin lira fidye istedi. Â Aileden haber beklenirken AlyasÄ±n'a iÅŸkence edildi. AsayiÅŸ Åžube Gasp BÃ¼ro Rehine Kurtarma ve MÃ¼zakere timleriyle irtibata geÃ§en Suriyeli aile, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve serbest kalmasÄ± iÃ§in 50 bin lira fidye istendiÄŸini sÃ¶yledi.Â

Rehine MÃ¼zakere timleri, gaspÃ§Ä±larla aile arasÄ±nda yaÅŸanan telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini inceledi. Â Esenyurt Ä°ncirtepeÂ Mahallesinde AlyasÄ±nâ€™Ä±n tutulduÄŸu daire tespit edildi. YapÄ±lan operasyonda AlyasÄ±nâ€™Ä± kaÃ§Ä±rÄ±p Â iÅŸkence eden ÅŸÃ¼pheliler, Musab Elali, Hassan Zeydan ve Amma DerviÅŸ, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Â AlyasÄ±n kurtarÄ±ldÄ±ktan sonra ailesine teslim edildi.Â