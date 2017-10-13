Son dakika: Türk askeri İdlib'de... Özel Kuvvetler, Komando girdi...

Son dakika: Türk askeri dün akşam saat 22.15 sularında İdlib'e girdi. İdlib'e Özel Kuvvetler ve Kayseri Komando'dan 100'den fazla askerin İdlib'e gittiği, sayının önümüzdeki günlerde artabileceği belirtiliyor.

NELER YAŞANIYOR?

ASTANA’da üç garantör ülkenin çatışmasızlık bölgesi kurulmasında uzlaşıya vardığı Suriye’nin İdlib bölgesinde gece saatlerinde sıcak gelişmeler yaşandı. Türk Özel Kuvvetleri beş günlük keşif çalışmasının ardından saat 22.15 itibariyla İdlib’e girdi. Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre; operasyonda 30 zırhlı araçla 100’den fazla Türk askeri yer aldı.

Askerlerin Kayseri Komando 1. Tugay Komutanlığı ile Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan olduğu öğrenildi. Bordo Bereliler (Özel Kuvvetler) ile Mavi Berelilerin (Kayseri Komando), yapılan müzakereler sonucu Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) boşalttığı yerlerden Suriye’ye girdiği öğrenildi. ÖSO kaynakları, Türk askerinin Cilvegözü’nün doğusundaki At Dana civarında Keperlusin bölgesinden İdlib’e geçtiğini ve yerel halkın Mehmetçiği sevinç gösterisiyle karşıladığını söylediler.

Türk askerinin İdlib’de gözlemci kuvvet olarak yer almaya başlamasıyla ilgili Genelkurmay’ın bugün bir açıklama yapması bekleniyor. Türk gözlemci kuvvetinin ilk konvoyu, 8 Ekim’den bu yana keşif yapan Özel Kuvvetler timlerinin bu görevlerini tamamlaması ve olumlu rapor vermesinden sonra İdlib bölgesine girdi. Gözlemci kuvvetin görev yapacağı noktalar arasında İdlib-Afrin sınır hattındaki Bereket Dağı mevkiinin de olduğu belirtiliyor. Astana’da varılan uzlaşıya göre; İdlib bölgesinin batısında toplam 14 ayrı gözlem noktasında Türk askeri görev yapacak.

DAHA FAZLA ASKER GİDECEK

Astana’da varılan uzlaşıda garantör ülkelerden 500’er askerin İdlib’deki çatışmasızlık bölgelerinde görev yapması planlanmıştı. Ancak uzmanlar, gözlemci kuvvet olarak görev alacak asker sayısının daha fazla olabileceğini, bu nedenle İdlib’e intikalin önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiğini söylediler.

İHA’nın yoğun uçuşu hava kontrol sahası görüntülerine böyle yansıdı.

İHA'LAR İSTİHBARAT TOPLUYOR

Türk Özel Kuvvetleri ile Kayseri 1. Komando Tugayı’nın İdlib bölgesine girişi öncesi dün sabahtan itibaren insansız hava araçları da (İHA) havadan gözlem yaptı. Keşif çalışmaları başladığında havada gözlemi bir İHA yaparken, dün iki İHA havalandı. İHA’lardan biri Afrin bölgesinin Türkiye sınır hattını gözlerken, diğeri Reyhanlı ve İdlib bölgesi üzerinde uçtu. İHA’lar bölgedeki hareketlilikle de ilgili sürekli istihbarat topladı.

İDLİB NEREDE, İDLİB'İN ÖNEMİ NE?



İdlib, Suriye iç savaşının en kritik bölgelerinden birinde yer alıyor. Suriye'de yıllardır süren savaşın en önemli kördüğümlerinden de biri. Suriye’nin kuzeybatısındaki idlib, Akdeniz’e açılan kapı olan Lazkiye’ye de çok yakın. Aslında kritik bölgelerin de kesişme noktasında. Peki, İdlib neden bu kadar önemli? İşte detaylar.

İdlib, Lazkiye-Halep-Hama gibi önemli şehir merkezlerine giden yollara ulaşabilirliği, Akdeniz'e çıkış olasılığı ve rejimin kalbi durumundaki Lazkiye'ye coğrafi yakınlığı gibi nedenlerle muhalifler açısından Suriye'deki en önemli kale durumunda. Bir diğer kritik konuda nüfus yoğunluğu. Ülkenin farklı bölgelerinden aldığı göç ile de nüfusu iki milyona ulaştı. Halep'ten ayrılanlar İdlib'e sığındı. Aynı zamanda muhaliflerin de kalesi. Kentin kontrolü Suriye’nin el Kaide'si olarak nitelendirilen Heyet Tahrir-u’ş Şam örgütünün elinde.

İDLİB KİMİN KONTROLÜNDE

İdlib’de şu anda etkin güç El Kaide’den ayrıldığını açıklayan El Nusra Cephesi’nin farklı cihatçı gruplarla kurduğu Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) adlı çatı örgüt. Geçen aylarda HTŞ ile Ahrar’uş Şam arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Çatışmalar sonunda Ahrar’uş Şam İdlib merkezinden çekildi. HTŞ ile Ahrar’uş Şam arasında ideolojik olarak benzerlikler olsa da diğer güçlerle ilişkileri arasında farklar var. Ahrar’uş Şam, ÖSO gruplarıyla işbirliği yapıyor. Türkiye ile iyi ilişkileri olan Ahrar’uş Şam, son dönemde kendisini uluslararası alanda kabul ettirmeye çalışıyor.



HTŞ, Türk askerinin bölgeye gelmesine karşı doğrudan bir açıklama yapmadı. Diğer taraftan HTŞ ile bazı muhalifler, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinden gelmeye hazırlanan çeşitli ÖSO gruplarının İdlib’e girmesine karşı çıkıyor. HTŞ, bölgeye gelmesi beklenen grupların ABD’den destek almasından rahatsız.

YPG'YE KARŞI...

İdlib, Suriye rejimi ve Türkiye için farklı önemlere sahip. İdlib, Suriye rejiminin bütünüyle kontrolü dışında kalan tek eyalet ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yönetimine karşı savaşanların kalesi olarak görülüyor. İdlib’in HTŞ’den arındırılması bu açıdan Esad için önemli. Türkiye ise terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin İdlib üzerinden bir hat oluşturmasını engellemek istiyor. YPG, Irak sınırından başlayarak Akdeniz’e kadar kesintisiz bir koridor oluşturmak için İdlib’in bir bölümünü ele geçirmek zorunda. Türkiye’nin İdlib içerisinde oluşturacağı askeri bölge, YPG’nin İdlib’e yayılmasının önünde engel olacak. Aynı zamanda buradaki sivillere güvenli bir bölge sağlanması ve bunun da olası bir göç dalgasının önünü kesmesi planlanıyor. İdlib’de şu anda 3 milyon 700 bin kişi yaşıyor.