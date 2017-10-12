TÜPRAŞ'taki patlamaya 7 gözaltı

Dün yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında olayı araştırmak üzere iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında, TÜPRAŞ İşletme Başmühendisi Kürşat K, başmühendis Mehmet Emin T, işletme mühendisi Burak K, işletme emniyet uzmanı Esfet B. ile taşeron firma Beka Proje yetkilisi Bedrettin K, şantiye müdürü Muhammed Hulusi G, montaj usta başı Ali B. gözaltına alındı. Bu arada, patlamaya ilişkin delillerin toplanmasına devam edildiği bildirildi.

TÜPRAŞ'a ait Aliağa ilçesindeki rafineride dün sabah bakım yapılan tankta meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 işçiden birine olay yerinde müdahale edilmiş, diğeri Menemen Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.