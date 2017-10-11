Son dakika... Tüpraş'ta patlama! Ölü ve yaralılar var

DHA İzmir Muhabiri Taylan Yıldırım, patlamayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Aliağa'daki TÜPRAŞ rafinerisinde depolama yapıldığı sırada tanklardan bir tanesinde patlama meydana geldi."



İTFAİYE ÖZEL KİMYASALLARLA MÜDAHALE EDİYOR



"Bölgedeki itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ediyor. Hem TÜPRAŞ içerisindeki diğer ünitelere hem de diğer tanklara sıçramaması için çok sayıda itfaiye ekibi de bölgeye sevk edildi. Bu ekipler yangını söndürmek için özel, kimyasal maddeler karıştırılmış sular kullanıyor. Yangının sürdüğü bölge geniş bir alanda giriş çıkışlara kapatıldı, bölgedeki yol da trafiğe kapalı."