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    Tunceli'de operasyon: Erzincan karayolu trafiğe kapatıldı

    TUNCELİ (AA)
    01.09.2017 - 19:48 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 20:19

    Tunceli Valiliği, Tunceli'nin Nazimiye ilçesi Uzuntarla köyü yakınlarında tespit edilen bir grup PKK 'lıya hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 5 PKK'lı ölü geçirildi. Bölgede devam eden operasyon ve çatışma nedeniyle Tunceli Erzincan karayolu ikinci bir emre kadar trafiğe kapatıldı.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, akşam saatlerinde kentin Pülümür Yolu Uzuntarla mevkisinde bir grup teröristi tespit etti. 

    Bu tespit üzerine harekete geçen güvenlik güçlerince söz konusu bölgeye hava destekli operasyon yapıldı. 

    Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, operasyonun saat 19.00 sıralarında gerçekleştirildiği belirtilerek, "Güvenlik güçlerimizce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirmektedir." bilgisi paylaşıldı. 

    Açıklamada, bölgedeki operasyonun sürdüğü kaydedildi. 

    Etiketler: tunceli , valilik , erzincan , Erzincan
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