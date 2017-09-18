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    Hürriyet >Gündem>Tüm Türkiye'de dev operasyon... 12 bin 617 polis!

    Tüm Türkiye'de dev operasyon... 12 bin 617 polis!

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    18.09.2017 - 11:38 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 12:22

    Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde okul servisleri ve okul çevreleri didik didik denetlendi. Operasyona 3059 ekip 12 bin 617 polis katıldı.

    Asayiş Daire Başkanlığı, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle, 3059 ekip ve 12 bin 617 polisin katılımıyla 81 ilde sabah saat 07.00 Tüm Türkiyede dev operasyon... 12 bin 617 polis
    sıralarında başta okul servisleri ve okul çevreleri olmak üzere çok sayıda noktada denetim başlattı. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, denetlemeleri yakından takip ediyor.

    Öğrencilerin güvenli bir şekilde yeni eğitim ve öğretim dönemine başlamalarını hedef alan denetimlere Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş, Çocuk, Narkotik, Terörle Mücadele, Trafik, KOM, ilçe emniyet müdürlükleri ve güvenlik yönünden riskli bölgelerde Özel Harekat Timleri'nin katılımıyla sabah saat 07.00 sıralarında başlatıldı. Saat 15.00'a kadar sürecek denetimlerde, okul servis araçları, şoförleri, tüm okul çevreleri, okul çevresindeki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet, oyun salonlarında ekipler çalışma yürütüyor. Ayrıca Toplum Destekli Polislik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama sırasında bilgilendirme amaçlı broşür dağıtıyor. 

    Etiketler: Türkiye , Operasyon , Polis
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