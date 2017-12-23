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    Tüm Türkiye isyan etmişti: Zabıta Kenan ilk kez konuştu

    Hürriyet Haber
    23.12.2017 - 02:10 | Son Güncelleme:

    Zabıta Kenan Fidan’a şiddet uygulayan, bayıltana kadar döven İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, görevden uzaklaştırıldı. Fidan, o günü, "Çekici şoförüyüm. Emniyet şeridini kullanarak çalışıyorum. Görüntüleri herkes gördü. Ötesi gerisi yok” şeklinde anlattı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB ) Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali’nin, emniyet şeridini kullandığı için bir zabıtaya arkadaşlarının önünde bağırdığı, sonra da defalarca tokat attığı, bayıltana kadar döverek şiddet uyguladığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

    Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre; televizyon kanalları ve sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası pek çok kişinin tepki gösterdiği şiddet görüntüleri üzerine İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Karali’nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Uysal, “Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanı’nı görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsunlar” ifadelerini kullandı.

    ZABITA KENAN KONUŞTU

    Tayfun Karali’nin şiddet uyguladığı taşeron çalışan zabıta Kenan Fidan, yaptığı açıklamada, ortaya çıkan görüntülerde her şeyin ortada olduğunu söyledi. Yaşananları kendisinin de tasvip etmediğini belirten Fidan, şunları söyledi:

    “Ben çekici şoförüyüm. Emniyet şeridini kullanarak çalışıyorum. Şerit ihlali olduğu doğru. Bu sırada da müdür görmüş. Olayın çok detayına inmek istemiyorum. Hukuki yollara başvurup başvurmayacağımı henüz bilmiyorum. Büyüklerimiz ne emrederse onu yapacağım. Görüntüleri herkes gördü. Ötesi gerisi yok. Üstlerimden aldığım talimat doğrultusunda, kamu çalışanı olduğumuz için fazla konuşamayacağım. Büyüklerimiz zaten gereğini yaptı. Haberlerde neler yazılıp çizildiyse doğrudur. Ben çekici şoförüyüm ve trafik bürolarına bağlı olarak çalışıyorum.”

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