Son dakika... Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı! İşte tam metin…

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı. Fed faizlerde değişikliğe gitmedi. Fed politika faizini 1.25-1.50 bandında sabit bıraktı.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyacağı politikalara ilişkin bir miktar ipucu vermesiyle çoğu büyük para karşısında zayıfladı. Dolar, Londra'daki işlemlerde Janet Yellen'ın ekonomiye ilişkin iyimser bir mesaj vereceği yönündeki fiyatlamaların dolar cinsinden varlık talebini destekleyememesinin ardından kayıplarını genişletti.

Euro/Dolar paritesi, 1.2400'ın üzerine çıkmasının ardından kazançlarını genişleterek 1.2463'e ulaştı. Dolar/TL kuru ise Fed kararı öncesi 3.7552 seviyesinde seyrediyordu.

Dün, ABD dolar endeksinde yaşanan yukarı yönlü hareketin etkisiyle 3,80'i test eden kur, öğle saatlerinde endekste yaşanan gerilemeye paralel olarak gevşedi ve günü 3,78'in hemen altında kapattı.

BEKLENTİLER SABİT KALMASI YÖNÜNDEYDİ

Fed'in 2018'in ilk, Yellen Başkanlığı'ndaki son toplantısında faiz oranlarında değişiklik yapması beklenmiyordu. Ancak kimi uzmanlar Fed'in söyleminde daha şahin bir ton olabileceği ve mart ayına ilişkin sinyal verebileceği belirtiliyordu.

İLK ARTIŞ POWELL’LA GELEBİLİR

Yıl içinde 3 faiz artışına gitmesi beklenen bankanın, 2018'in ilk faiz artışını yeni başkan Jerome Powell ile 21 Mart'taki toplantıda yapacağı tahmin ediliyor.

BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA NELER OLMUŞTU?

Fed, son olarak 13 Aralık 2017'de faizleri 25 baz puan yükseltmişti. Bu arada bugünkü FOMC'un ardından basın toplantısı düzenlenmedi.

YELLEN İÇİN SON FED

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için bankanın Guvernörü Jerome Powell'ı 2 Kasım tarihinde aday göstermişti. Böylelikle ABD Başkanı Trump son 40 yıldır ilk kez bir Fed başkanını ikinci kez aday göstermemiş olmuştu.

100 yıllık Fed tarihinin ilk kadını Başkanı olan Janet Yellen'ın görev süresi 3 Şubat 2018'de dolacak. Powell da böylelikle ilk toplantısını Mart ayında yapacak.

Başkanlık koltuğuna oturacak olan Powell'ın ise Yellen dönemindeki Fed'in planladığı kademeli faiz artışı gidişatına sadık kalması bekleniyor. Yetkililer, bu yıl üç faiz artışı öngörüyor ve yatırımcılar, bir sonraki toplantıda faiz artışına gidilmesine yüzde 85'lik bir ihtimal veriyor.

2018 BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

BlackRock'ın Asya Pasifik sabit getirili menkul kıymetler başkanı Gregor Carle, firmanın 2018 yılında Fed'in üç kez faiz artırımına gitmesini ve merkez bankalarının politikalarının farklı yönlerde ilerlemesini beklediğini kaydettti. Diğer bir kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de aynı yönde bir fikir açıklamasında bulunmuştu. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Service, Fed'in 2018 yılında üç kez faiz artırımına gideceğini öngörüyor. Piyasalarda ise durum farklı. Piyasalar, dokuz ay içerisinde ilk kez Fed'in 2018 yılında iki kez faiz artırmasını bekliyor.