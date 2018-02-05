Son dakika... TTB için karar... 8 doktor adli kontrolle serbest

Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK-PYD’ye karşı Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtına “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyerek karşı çıkan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 doktor “terör örgütü propagandası yapmak”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan gözaltına alınmıştı. 3 doktor geçen hafta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken Emniyetteki işlemleri tamamlanan TTB Başkanı Raşit Tükel’in de aralarında bulunduğu 8 doktor da dün adliyeye sevk edildi.

OPERASYONA KARŞI MISINIZ

Doktorlara sorgularında “Savaş halk sağlığı sorunudur derken neyi kastettiniz?, PKK/PYD ile irtibatınız var mı?, TSK’nın Diyarbakır, Mardin, Nusaybin ve Şırnak Cizre’deki halkı PKK zulmünden kurtarmak ve şehrin güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdikleri operasyonlar konusunda düşünceniz nedir?, TSK’nın yaptığı operasyonlara ve halen Afrin’de konuşlanıp Kilis ve Hatay halkına attıkları roketlerle tehdit oluşturan PKK/PYD unsularına yönelik TSK’nın meşru müdafaa hakkı kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlara karşı mısınız?, Daha önce Birlik olarak PKK/PYD’nin ülkemizi bölme amacıyla gerçekleştirdikleri şiddet ve tehdit içeren eylemleri konusunda kınama bildiriminde bulundunuz mu?, Konsey üyeleri olarak açıklamalarınızın PYD/PKK unsurlarının eylemlerine, tehditlerine karşı harekete geçilmemesi, operasyon yapılmaması isteği içeriyor mu?” şeklinde sorular yönetildi.

SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR

TTB Başkanı Raşit Tükel ifadesinde savaşın ölümlere yıkımlara, suların zehirlenmesine, göçe yol açtığına dikkat çekerek, “Bu yüzden tam bir halk sağlığı sorunudur. Hekimlik ve insanlık değerleri doğrultusunda insan yaşamını tehdit eden her türlü unsura yönelik endişelerimizi belirttik. Açıklamadaki dikkat çekilen husus bütün çatışma ve savaş hallerine ilişkindir. Ayrıca ülkemizde bulunan Suriyelilerle ilgili savaş, göç gibi durumların olumsuz etkileri üzerine çalıştayımız oldu ve bu sorunun çözümlerine ilişkin sonuç bildirgesi hazırladık ve yayınladık. Bu bildirgeden Sağlık Bakanlığına da gönderdik. Açıklamalarımız politik olgulardan bağımsız olarak sağlık açısından değerlendirilmelidir” dedi.

SAVAŞ VE ÇATIŞMAYI DESTEKLEMEYİZ

Tükel, yaptıkları açıklamanın PKK’nın çağrısı üzerine yapılan bir açıklama olmadığını da ifade ederek, “PKK’nın bir çağrısından da haberimiz yoktur. İlk defa sizden duyuyorum. TTB’nin tek bir görüşü vardır ve görüşümüz barış ve sağlık doğrultusundadır. Savaş ve çatışma durumunu desteklemiyoruz ve bundan sonraki açıklamalarımızda da desteklemeyiz. Biz birlik olarak insan sağlığının ve yaşamının verilen sağlık hizmetinin ne derecede etkilendiğine bakıyoruz. Bunu yaratan sebepler bizim bütünüyle dışımızdadır. Biz birlik olarak politik değerlendirme yapmıyoruz. Sadece çatışma ve savaş ortamının meydana getirdiği sağlık alanına ve sağlık hizmetlerine etkilerine bakıyoruz. Açıklamamızda ne sokağa çıkma ne de şiddet çağrısı vardır genel olarak çatışma ve savaş ortamına (sağlığı tehdit ettiği için) karşıyız” diye konuştu.

POLİSLERİMİZİ ZİYARET ETTİM

“PKK/PYD’nin şiddet ve tehdit içeren eylemleri konusunda kınama bildiriminde bulundunuz mu?” şeklindeki soruya da Tükel, “Bulunduk. Diyarbakır’da PKK terör örgütü tarafından öldürülen Abdullah Biroğlu’nun ailesini ziyaret eden temsilci arkadaşlarımız olmuştur. Ayrıca, örneğin Beşiktaş’taki patlamada yaralanan polislerimizi Şişli Etfal Hastanesinde bizzat ziyaret ettim ve şehit olan polislerimizin yakınlarına, kaybettiğimiz vatandaşlarımızın yakınlarına taziye dileklerinde bulunduk ve bununla ilgili haberi de sitemize koyduk” değerlendirmesinde bulundu. Hakimlik de 8 doktoru, “her ayın 15’nde karakola giderek imza vermeleri” şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.

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