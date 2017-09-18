Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Son dakika... TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

    Son dakika... TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 19:23 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 19:43

    Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla dört terörist etkisiz hale getirildi.

    Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde eylem hazırlığındaki teröristler tespit edildi.
    Bunun üzerine düzenlenen hava harekatıyla dört terörist etkisiz hale getirildi.

    Etiketler: TSK , ırak , operasyon
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri