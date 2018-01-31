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    Son dakika... TSK'dan Afrin açıklaması

    Hürriyet Haber
    31.01.2018 - 10:05 | Son Güncelleme:

    TSK'dan Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 712 olduğu belirtildi.

    Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı harekâtının 12'nci gününde yapılan açıklama şöyle:

    "Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

    Zeytin Dalı harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur."

    Etiketler: Son dakika , TSK
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