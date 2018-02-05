Son dakika...TSK'dan açıklama: Bir asker şehit

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Kuri Tepe bölgesine PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

İDLİB'DE YARALANAN DSİ PERSONELİ HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya düzenlenen terör saldırısında yaralanan Devlet Su İşleri (DSİ) personeli Mahmut Pakyürek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araçla yapılan saldırıda yaralanan DSİ personeli treyler operatörü Pakyürek, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan DSİ mensuplarından Yasin Tanboğa 30 Ocak'ta şehit olmuş, Mahmut Pakyürek ağır yaralanmıştı.