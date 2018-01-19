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    Son dakika: TSK peş peşe vuruyor

    Ferhat DERVİŞOĞLU- Faruk KAHRAMAN/REYHANLI (Hatay), (DHA)
    19.01.2018 - 18:15 | Son Güncelleme:

    Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki hudut karakollarından Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK mevzileri vuruldu. Bu akşama kadar terörist mevzilerine 40 top atışı yapıldı.

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    • TSK peş peşe vuruyor... İşte son fotoğraflar
    • TSK peş peşe vuruyor... İşte son fotoğraflar
    • TSK peş peşe vuruyor... İşte son fotoğraflar
    • TSK peş peşe vuruyor... İşte son fotoğraflar

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik operasyon hazırlığını sürdürürken Hatay’ın Hassa ilçesinin sınır karakollarından 10 top atışı yapıldı. Gün buyunca Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerindeki karakollardan yapılan top atışları ise akşam saatlerine kadar 40’a kadar ulaştı.

    Özellikle askeri yığınak yapılan Hassa’nın Sugediği bölgesinden aralıklarla tanklarla yapılan atışlarla Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK mevzileri vuruldu. Terör örgütünün taciz atışlarına karşılık verildiği bildirildi.

    Masadaki Afrin raporuMasadaki Afrin raporu

    Son dakika: TSK peş peşe vuruyor

    HAREKAT ÖNCESİ NELER YAŞANIYOR?

    RUS ASKERLERİ ÇEKİLİYOR

    AA’nın Afrin içindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Kefer Cenne köyü yakınlarında konuşlu Rus askeri polisi bölgeden gruplar halinde ayrılıyor.  Afrin’den çıkan onlarca Rus askeri polisi, Esad rejiminin kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaştı. Rus askeri polisinin bir kısmı halen Afrin’de bulunuyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Moskova’da dün Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmüştü. Görüşmede, bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci ele alınmıştı.

    Afrin harekâtıAfrin harekâtı

    Son dakika: TSK peş peşe vuruyor

    SINIRA KOMANDO SEVKIYATI

    Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 10 otobüs komando Hatay'a geldi. Komandolar, ilgili birliklere sevk edildi.
    Bu arada, Hatay'ın Afrin sınırı karşısındaki Türk karakollarının çevresine çok sayıda yeni mevzi oluşturuldu. Afrin'e yönelik top atışlarının sesleri Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki sınır mahallelerinde duyulurken, Afrin kırsalındaki bazı noktalardan dumanlar yükseldi. Hassa ilçesindeki Sugediği Mahallesi'nde vatandaşlarca evlere ve cami minaresine Türk bayrakları asıldı.

    Son dakika: TSK peş peşe vuruyor

    Muhalifler silahlarını Afrine doğrulttuMuhalifler silahlarını Afrin'e doğrulttu!

    AZEZ'E ÖSO TAKVİYESİ

    Türkiye'nin olası operasyonuyla gündeme gelen Suriye'nin Afrin kentiyle sınır komşusu olan Azez'e, harekatta görev alması beklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri takviye yaptı. Azez'e, üzerinde uçaksavar monte edilmiş olan kamyonetlerle ellerinde Türk bayrakları ile gelen ÖSO güçleri Afrin sınırındaki mevzilerde görevlendirildi. Azez'e yönelik hem PYD hem de DEAŞ saldırılarına karşı önlemler de en üst seviyeye çıkarıldı.

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    Son dakika: TSK peş peşe vuruyor

    TERÖR ÖRGÜTÜ DE TAKVİYE YAPIYOR

    DHA'nın haberine göre ise Afrin ve Münbiç'te de hareketlilik gözlemleniyor. İstihbarat birimlerinin raporuna göre Türkiye'nin operasyon sinyalinin ardından terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, Afrin ve Münbiç'e takviye yaptı. Şu anda Münbiç ilçe merkezinde 2, Afrin'de ise 13 bin civarında YPG'li bulunduğu; örgütün bu sayıyı artırmak için her aileden birer kişiyi verme zorunluluğu getirdiği, bunu kabul etmeyenlere para ve hapis cezası verdiği belirtiliyor.

    Rus gazete Afrindeki terör silahlarını yazdı:Rus gazete Afrin'deki terör silahlarını yazdı:

    YARALILAR TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından Azez’de bir hastaneye yapılan saldırıda yaralanan sivillerin tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.TSK'dan yapılan bilgilendirmede, "19 Ocak 2018 tarihinde hain terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından hedef gözetmeksizin yapılan atışlar neticesinde, Azez’de sivil bir hastane vuruldu. Saldırı sonucunda yaralanan pek çok sivil tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirildi" denildi.

    Son dakika: TSK peş peşe vuruyor

    ÇOCUKLARI SİLAH ALTINA ALIYORLAR

    Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG tarafından Afrin kentinde çocukların zorla silah altına alındığı belirtiliyor. TSK'nın paylaştığı fotoğraflarda, üniforma giydirilen çocukların ellerine tüfek tutuşturulduğu görüldü.

    Son dakika: TSK peş peşe vuruyor


    Son dakika: TSK peş peşe vuruyor

     

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    Etiketler: atış , son dakika
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