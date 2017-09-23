Son dakika... TSK, Habur tatbikatının seviyesini yükseltti

Askeri kaynaklar, tatbikata ilave birlik katılımı yapıldığını, böylece tatbikatın “İkinci safhaya” yükseltildiğini söylediler. Geçen pazartesi günü başlayan tatbikat bugün “ikinci safha” seviyesinde sürüyor
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