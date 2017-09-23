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    Son dakika... TSK, Habur tatbikatının seviyesini yükseltti

    Uğur ERGAN / ANKARA
    23.09.2017 - 12:17 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 13:04

    TÜRKİYE’nin Habur Sınır Kapısı’nda yaptığı askeri tatbikatın seviyesi yükseltildi.

    Askeri kaynaklar, tatbikata ilave birlik katılımı yapıldığını, böylece tatbikatın “İkinci safhaya” yükseltildiğini söylediler. Geçen pazartesi günü başlayan tatbikat bugün “ikinci safha” seviyesinde sürüyor

     

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    Etiketler: Habur , tatbikat , Son dakika
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