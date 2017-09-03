Son dakika... Trump'tan 'Kuzey Kore depremine' çok sert sözler!

Kuzey Kore'nin dün gece gerçekleştirdiği hidrojen bombası denemesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Japonya, Çin ve Güney Kore başta olmak üzere pek çok ülkeden denemeyi kınayan açıklamalar geldi. Konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ilk kez konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Kuzey Kore'nin sözleri ve eylemleri çok düşmanca ve tehlikeli olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Çin için de büyük bir tehlike ve sıkıntı kaynağı olan haydut bir devlet. Kuzey Kore tek bir şeyden anlar!" dedi.

Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüşerek AB'nin Kuzey Kore karşısında yaptırımlarını artırması gerektiği konusunu konuştular.

İki lider Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesini kınadı.

NÜKLEER DENEME 6.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREME SEBEP OLDU

Dün gece Kuzey Kore'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin hidrojen bombası denemesinden kaynaklandığı açıklandı. Japon Dışişleri Bakanı yeni bir nükleer deneme yapıldığını doğruladı. Güney Kore Cumhurbaşkanı acil olarak Güvenlik Konseyi ile toplanırken, Japon savaş jetleri havalandı. Kuzey Kore, yeni bir hidrojen bombası denemesi yaptığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Kuzey Kore'nin bölge barışı için ciddi tehdit oluşturduğunu açıkladı.

Depremden saatler önce Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yeni bir hidrojen bombasıyla görüntülenmişti. Aynı saatlerde aynı bölgede Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemesi yapması bekleniyordu.

Japonya Dışişleri Bakanı Kuzey Kore'nin altıncı nükleer denemeyi yaptığını açıkladı. Toro Kono, "Kuzey Kore'den gelen bilgiler ve diğer incelemeler yeni bir nükleer deneme yapıldığını doğruluyor." ifadelerini kullandı.

Açıklama yapan Kuzey Kore, nükleer denemenin başarıyla gerçekleştiğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin bölge barışı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Depremin Kuzey Kore tarafından 2006'dan beri yer altında yapılan altıncı denemeden kaynaklandığını açıklayan Japonya, en az üç savaş jeti kaldırarak havada radyasyon testleri yapmaya başladı.

Depremin büyüklüğü, Kuzey Kore'nin yaptığı hidrojen bombasının bugüne kadar denediği en güçlü silah olduğunu ortaya koyuyor. Kuzey Kore, bu bombayı kıtalararası bir balistik füzeyle ABD topraklarına dahi ulaştırabileceğini iddia ediyor.

KUZEY KORE SON DENEMEYİ EYLÜL 2016'DA GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefon görüşmesi yaparak, "büyümekte olan Kuzey Kore tehdidini" ele aldığı bildirildi.

Trump ve Abe'nin telefon görüşmesine ilişkin, Beyaz Saray yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ABD ve Japonya liderlerinin Kuzey Kore üzerindeki baskıyı "en üst seviyeye çıkartmak" noktasında fikir birliğine vardığı belirtildi.

Kuzey Kore'nin özellikle ABD, Japonya ve Güney Kore'ye yönelik tehdidinin ele alındığı görüşmede, Trump'ın BM kriterleri doğrultusunda üç ülkenin yakın ilişkisinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

Kuzey Kore son nükleer denemesini Eylül 2016'da gerçekleştirmişti.

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