Son dakika... Trump'tan Katar krizi için çözüm teklifi

Trump ile Emir Sabah, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Kore'nin nükleer çalışmalarının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurgulayan Trump, "Askeri adım kesinlikle bir seçenek. Peki bu kaçınılmaz mı? Hiçbir şey kaçınılmaz değildir. Askeri yolu kullanmamayı tercih ederim ancak Kuzey Kore'ye karşı bunu yaparsak o gün Kuzey Kore için çok üzücü bir gün olur." şeklinde konuştu.

Şu anda Kuzey Kore ile müzakere noktasında olmadıklarını dile getiren Trump, önceki diplomatik çabaların bugüne kadar herhangi bir sonuç doğurmadığına işaret etti.

KATAR KRİZİ KONUSUNDA LİDERLER ÜMİTLİ

Katar ile bazı Körfez ülkeleri arasındaki krizin çözümü noktasında Kuveyt'in liderlik yaptığını ve kendilerinin de arabuluculuk gayretlerini sürdürdüğünü anlatan Trump, bu çabalarına devam edeceklerini dile getirdi.

Trump, "Katar ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında görüşmelere yardımcı olabilirsem bunu yapmayı isterim. Kuveyt, bu konunun çözümünde liderlik yapıyor ve biz bunu çok takdir ediyoruz. Bu sorunun çözüleceğine inanıyorum eğer çözülmezse Beyaz Saray'da ben arabulucu olacağım." değerlendirmesini yaptı.

"ÇÖZÜM NOKTASINDA ÜMİTLİYİZ"

Kuveyt Emiri Sabah, "Katar ile komşuları arasındaki anlaşmazlığın çözümü noktasında hala ümidimiz var, yakında bir çözüm olacağı noktasında ümitliyiz." diye konuştu.

Katar'a bir mektup gönderdiklerini ve buna karşılık Katar'dan da bir mektup aldıklarını hatırlatan Sabah, Katarlıların masaya oturup tüm konuları konuşmaya hazır olduğunu vurguladı.

Sabah, Katar için ortaya konan 13 maddelik talep listesinin hepsinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, egemenlikle ilgili olanlar hariç diğer konuların hızlıca konuşulup halledilebileceğini belirtti.

Emir Sabah, Katar ile diğer Körfez ülkelerinin kardeş olduğunu ve aralarında çözülemeyecek hiçbir sorun bulunmadığına inandığını vurguladı.

KUVEYT'İN SATIN ALDIĞI JETLER İÇİN TRUMP DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Trump, Kuveyt ile ikili ilişkilerinde çok iyi bir seviyede olduklarını ve başta güvenlik olmak üzere birçok alanda yeni imzalar atmaya hazırlandıklarını söyledi. Trump, geçen yıl kasım ayında ABD'nin Kuveyt'e sattığı 5 milyar dolarlık FA-18 Super Hornet jetlerinin teslimi sürecini hızlandırmak için çaba gösterdiğini ve Dışişleri Bakanlığının gereken onayı yeni verdiğini ifade etti.

TRUMP'A "KİMYASAL SİLAH" SORUSU

Trump, kimyasal silah kullandığı Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da ortaya konan Beşşar Esed rejiminin durumuyla ilgili bir soruya, "En son yaptığımız şeyden sonra Esed'in yeniden aynı şeyi yapabileceğine inanmıyorum. Fakat hiçbir şey değişmedi. Eğer kimyasal silah kullandıysa bu bizi oldukça rahatsız eder." cevabını verdi.

Bir soru üzerine Trump, İsrail-Filistin sorununun çözümü noktasında çalışmaya devam ettiklerini kaydederek, "İsrail tarafı da Filistin tarafı da bir şeyler olduğunu görmek istiyor. Eğer iki taraf da bir şeylerin değiştiğini görmek istiyorsa iyi şeyler olabilir." yorumunu yaptı.



KATARLI BAKAN'IN TELEFONU

Öte yandan Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin ABD'li mevkidaşı James Mattis ile telefonda görüştüğü bildirildi.



Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Atiyye ile Mattis Körfez kriziyle ilgili son gelişmeleri, Katar-ABD askeri ilişkilerini ve terörle mücadele operasyonlarını ele aldı.

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