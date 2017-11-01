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    Son dakika! Trump'tan radikal bir karar daha!

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 14:48 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump, dün gece New York'ta gerçekleşen terör saldırısının ardından Twitter'dan açıklamalarda bulundu. ABD'nin vize politikasını eleştiren Trump, kura yoluyla göçmen alımını durduracağız 'liyakat yöntemiyle' göçmen alacağız dedi.

    Trump saldırının ardından Twitter'dan ABD'deki göçmen politikasını eleştirdi. Trump, "Bir terorist "Yeşil Kart" çekilişi ile ülkemize geliyor,Chuck Schumer güzelliği! Ben liyakata dayalı olsun istiyorum. Artık başarı tabanlı bir sitem için savaşıyoruz. Daha fazla kura yöntemiyle göç istemiyoruz. Daha güçlü ve akıllı olmalıyız" ifadelerini kullandı.


    Amerika, izlenen yasal göçmenlik politikaları çerçevesinde, her yıl 50 bin yeni göçmeni çekiliş yoluyla alıyor. Kongre yetkisiyle düzenlenen çekiliş, Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor ve özellikle, Amerika’ya göçün az olduğu ülkelerde doğaņ olan kişiler için uygulanıyor.

    Dün New York'ta gerçekleşen terör saldırısında 8 kişi hayatını kaybetmiş, teröristin ülkeye kura yoluyla göç ettiği ortaya çıkmıştı.

     

     

    Etiketler: TRUMP , Vize
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