Son dakika! Trump'tan radikal bir karar daha!

Trump saldırının ardından Twitter'dan ABD'deki göçmen politikasını eleştirdi. Trump, "Bir terorist "Yeşil Kart" çekilişi ile ülkemize geliyor,Chuck Schumer güzelliği! Ben liyakata dayalı olsun istiyorum. Artık başarı tabanlı bir sitem için savaşıyoruz. Daha fazla kura yöntemiyle göç istemiyoruz. Daha güçlü ve akıllı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

The terrorist came into our country through what is called the "Diversity Visa Lottery Program," a Chuck Schumer beauty. I want merit based. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 Kasım 2017

Amerika, izlenen yasal göçmenlik politikaları çerçevesinde, her yıl 50 bin yeni göçmeni çekiliş yoluyla alıyor. Kongre yetkisiyle düzenlenen çekiliş, Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor ve özellikle, Amerika’ya göçün az olduğu ülkelerde doğaņ olan kişiler için uygulanıyor.

Dün New York'ta gerçekleşen terör saldırısında 8 kişi hayatını kaybetmiş, teröristin ülkeye kura yoluyla göç ettiği ortaya çıkmıştı.