Son dakika: Trump'ın eski kampanya müdürü hakkında yakalama kararı

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kampanya müdürü Paul Manafort, Özel Savcı Robert Mueller'in Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmesiyle ilgili soruşturması kapsamında FBI'a teslim oldu. Bu, Rusya soruşturmasında birine yöneltilen ilk suçlamalar. Wall Street Journal, Manafort'a yönelik suçlamalar içinde vergi yolsuzluğu bulunduğunu da yazdı.

Manafort’un eski iş ortağı Rick Gates de federal yetkililerin teslim olmasını istediği bir diğer isim. Manafort'un FBI binasına girişi görüntülendi. Ex-Trump campaign manager Paul Manafort walks into FBI office; surrendering to feds in connection to Russia probe https://t.co/B2d9RX5PsV pic.twitter.com/piMhgnKNOY — ABC News (@ABC) 30 Ekim 2017

New York Times'ın haberinde Manafort'un Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde kurduğu şirketler üzerinden Doğu Avrupa'daki siyasetçilerden ve iş adamlarından para aldığı iddia edildi. RUS YANLISI PARTİDEN RÜŞVET İDDİASI Manafort, 2016 yılının Haziran-Ağustos ayları arasında Trump'ın kampanyasında görev almıştı. 68 yaşındaki Manafort, kendisiyle ilgili Ukrayna'daki Rusya yanlısı bir siyasi partiden rüşvet aldığı iddiaları üzerine görevini bırakmak zorunda kalmıştı.