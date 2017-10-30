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    Son dakika: Trump'ın eski kampanya müdürü hakkında yakalama kararı

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 15:16 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kampanya müdürü Paul Manafort, Özel Savcı Robert Mueller'in Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmesiyle ilgili soruşturması kapsamında FBI'a teslim oldu. Bu, Rusya soruşturmasında birine yöneltilen ilk suçlamalar. Wall Street Journal, Manafort'a yönelik suçlamalar içinde vergi yolsuzluğu bulunduğunu da yazdı.

    Manafort’un eski iş ortağı Rick Gates de federal yetkililerin teslim olmasını istediği bir diğer isim. Manafort'un FBI binasına girişi görüntülendi.


    New York Times'ın haberinde Manafort'un Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde kurduğu şirketler üzerinden Doğu Avrupa'daki siyasetçilerden ve iş adamlarından para aldığı iddia edildi.

    RUS YANLISI PARTİDEN RÜŞVET İDDİASI

    Manafort, 2016 yılının Haziran-Ağustos ayları arasında Trump'ın kampanyasında görev almıştı. 68 yaşındaki Manafort, kendisiyle ilgili Ukrayna'daki Rusya yanlısı bir siyasi partiden rüşvet aldığı iddiaları üzerine görevini bırakmak zorunda kalmıştı.

     

    Etiketler: trump , soruşturma , kampanya müdürü , manafort
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