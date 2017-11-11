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    Son dakika... Trump ve Putin anlaştı!

    Hürriyet Haber
    11.11.2017 - 09:49 | Son Güncelleme:

    Rusya tarafından yapılan açıklamada Trump ve Putin'in Suriye üzerinde ortak bir açıklama yapma üzerinde anlaştığı bildirildi.

    Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, iki liderin Suriye üzerine ortak bir açıklama yapmayı onayladığını belirtti. Açıklamanın, iki başkanın buluşması için özel olarak hazırlandığı belirtildi.

    İki liderin Vietnam'daki APEC zirvesinde yaptığı ortak açıklamada, terör örgütü IŞİD'in kökünün kazınması için çaba gösterileceği duyuruldu. 

    Rus haber ajansları, Trump ve Putin'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine bağlı olduklarını onayladığını bildiriyor.

    Açıklamada, iki liderin terör örgütü DEAŞ'la ortak mücadelenin sürdürülmesi ve tehlikeli olayların engellenmesi için ortak iletişim kanalları kurulması için anlaşmaya vardıkları belirtildi.

    İki lider, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılık üzerine anlaşmaya vardı.

    Suriye'de askeri çözümün olmadığına vurgu yapılan anlaşmada, tüm taraflar Birleşmiş Milletler öncülüğünde Cenevre'de yapılan barış görüşmelerine davet edildi. 

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    Etiketler: ABD
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