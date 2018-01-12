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    Son dakika! "Trump İngiltere ziyaretini iptal etti"

    Hürriyet Haber
    12.01.2018 - 07:14 | Son Güncelleme:

    İngiliz basını ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek ay düzenlenecek İngiltere ziyaretini iptal ettiğini duyurdu. Daily Mail gazetesi, Trump'ın 'sıcak' karşılanmayacağını düşündüğü için ziyareti iptal ettiği ifade edildi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'de yapacağı ziyaret ülkede uzun süredir tartışma konusu olmuştu. 

    Birleşik Krallık Avam Kamarası Sözcüsü John Bercow kısa süre önce, Reuters'a yaptığı açıklamada, Trump'ın konuşma yapmak istemesi durumunda hem Lordlar Kamarası'nda hem de Avam Kamarası'nda hoş karşılanmayacağını söyledi.

    İngiliz Daily Mail gazetesi ise Trump'ın ülkede hoş karşılanmayacağını düşünerek ziyareti iptal ettiğini duyurdu. 

    Son dakika Trump İngiltere ziyaretini iptal etti

    Daily Mail, Trump'ın bugüne kadar çok sayıda ülkeyi ziyaret etmesine rağmen İngiltere ziyareti konusunda çıkan krizi bu karelerle aktardı. 

     

    Etiketler: haberler
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