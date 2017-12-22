Trump imzayÄ± attÄ±: Tam 1,5 trilyon dolar!

Trump, Kongre'den hafta ortasÄ±nda geÃ§en "Vergi Ä°ndirimleri ve Ä°stihdam YasasÄ±"na iliÅŸkin kanun teklifini, Oval Ofis'te dÃ¼zenlenen tÃ¶rende imzaladÄ±.



Ãœlkenin vergi sistemine 1980'li yÄ±llardan beri yapÄ±lan en bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸiklikleri getiren vergi yasasÄ±, Trump'Ä±n gÃ¶Ã§menlik ve saÄŸlÄ±k sigortasÄ± alanlarÄ±nda yasal engellerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilk yÄ±lÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±sÄ± olarak deÄŸerlendiriliyor.

Vergi paketine, iÃ§erdiÄŸi vergi indirimlerinin Ã¼lkenin orta sÄ±nÄ±f aileleri yerine zenginlere ve ÅŸirketlere yarar saÄŸlayacak olmasÄ± nedeniyle topyekÃ¼n karÅŸÄ± Ã§Ä±kan Demokratlar ise bu gerÃ§eÄŸin seÃ§menler tarafÄ±ndan anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda CumhuriyetÃ§i Parti'ye ve Trump'a yÃ¶nelik desteÄŸin azalacaÄŸÄ±nÄ± savunuyor.

KURUMLAR VERGÄ°SÄ° YÃœZDE 35'TEN YÃœZDE 21'E Ä°NECEK

DÃ¼zenlemeyle, AmerikalÄ± ÅŸirketlere yÃ¶nelik kurumlar vergisi oranÄ±nÄ±n 2018 itibarÄ±yla yÃ¼zde 35'ten yÃ¼zde 21'e indirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ãœlkedeki bireysel mÃ¼kelleflere uygulanan vergi oranlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan da Ã¶nemli deÄŸiÅŸikler iÃ§eren vergi kanuna gÃ¶re, bireysel gelir vergisi oranlarÄ± gelecek yÄ±ldan itibaren 10 yÄ±l boyunca birkaÃ§ puan aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekilecek.

Ãœlkede mevcut durumda farklÄ± gelir gruplarÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 10, 15, 25, 28, 33, 35 ve 39,6 ÅŸeklinde uygulanan bireysel gelir vergisi oranlarÄ±, yeni kanun Ã§erÃ§evesinde yÃ¼zde 10, 12, 22, 24, 32, 35 ve 37 olacak.ÂABD Kongre BÃ¼tÃ§e Ofisinin (CBO) yaptÄ±ÄŸÄ± analizlere gÃ¶re, teklif edilen vergi indirimleri federal hÃ¼kÃ¼metin vergi gelirlerini gelecek 10 yÄ±lda toplam 1,5 trilyon dolar azaltacak.

ZORUNLU SAÄžLIK SÄ°GORTASI Ä°PTAL OLUYOR

CumhuriyetÃ§ilerin vergi paketi ayrÄ±ca, eski BaÅŸkan Barack Obama tarafÄ±ndan zorunlu hale getirilen saÄŸlÄ±k sigortasÄ±nÄ±n 2019 itibarÄ±yla yeniden isteÄŸe baÄŸlÄ± olmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak.

SÃ¶z konusu teklifi deÄŸerlendiren CBO, zorunlu saÄŸlÄ±k sigortasÄ±nÄ±n iptali halinde saÄŸlÄ±k sigortasÄ± maliyetlerinin mevcut sisteme kÄ±yasla yÃ¼zde 10 yÃ¼kseleceÄŸi ve Ã¼lkedeki sigortasÄ±z kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ± 2027 itibarÄ±yla 13 milyon artÄ±racaÄŸÄ± tahmininde bulunmuÅŸtu.

GEÃ‡Ä°CÄ° BÃœTÃ‡E TASARISINI DA Ä°MZALADI

BaÅŸkan Trump, tÃ¶rende, federal hÃ¼kÃ¼metin hizmetlerini 19 Ocak 2018â€™e kadar finanse edecek geÃ§ici bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±nÄ± da imzaladÄ±. TasarÄ±, Kongrenin her iki kanadÄ±ndan dÃ¼n geÃ§miÅŸti.

Beyaz Saray, Trump'Ä±n yaklaÅŸÄ±k 5 dakika sÃ¼ren imza tÃ¶reninin ardÄ±ndan Noel tatilini geÃ§irmek Ã¼zere Florida'daki Mar-a-Lago tesislerine hareket ettiÄŸini bildirdi

Â

Â

SON 24 SAATTE YAÅžANANLAR