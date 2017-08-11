Son dakika... Trabzon'da PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı...

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Maçka ilçemiz kırsalında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu 9 Ağustos tarihinde başlatılan operasyon sırasında, 11 Ağustos tarihinde, bugün saat 15.00'te bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlanmış olup operasyonel faaliyet devam etmektedir."



Öte yandan sıcak temasın sağlandığı bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği öğrenildi.



MAYIS AYINDA 1 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Hatırlanacağı üzere Trabzon'un Maçka İlçesinde Mayıs ayında, Jandarma ekiplerine PKK'lı teröristler ateş açmıştı. Açılan ilk ateşte Uzman Onbaşı Osmangazi Çetingöz yaralanmış, kaldırıldığı hastanede doktorların da tüm müdahalelerine rağmen şehit düşmüştü...

Bölgedeki teröristler aranıyordu.

Trabzon'da yerel basının geçtiği haberlere göre bölgeye Özel Harekat polisleri ve komandoların sevk edildiği bildiriliyor.