Son dakika: Kadir Topbaş neden istifa etti? Şimdi ne olacak?

Kadir Topbaş istifasını açıkladığı basın toplantısında istifaya götüren süreçten sözetmedi. Ancak zaman zaman sesinin titremesine karşın herhangi bir polemiğe yol açacak bir söylemden özenle kaçındı.

Israra 'Partimi bırakıyorum' diyen Kadir Topbaş'ın konuşmasında istifasına ilişkin tek ipucu 'insan herşeyi affeder ama adam yerine konmamayı affedemez' oldu. İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasının ardından Belediye Meclisi yeni bir başkan seçecek.

HER PARTİ KENDİ ADAYINI BELİRLEYECEK

İstanbul Valisi'nin çağrısıyla toplanacak olan meclis üyeleri arasından, her parti kendi başkan adayını belirleyecek. Yapılacak oylamayla yeni başkan seçilecek.

BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANI SEÇECEK

Oylamaların 1. ve 2. turlarında üçte iki çoğunluk aranacak. Bu turlarda sonuç çıkmazsa, 3. turda salt çoğunlukla yeni başkan belirlenmiş olacak.