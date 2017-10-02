Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Son dakika... Tom Petty hayatını kaybetti

    Son dakika... Tom Petty hayatını kaybetti

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 23:15 | Son Güncelleme:

    ABD'li efsane müzisyen Tom Petty 66 yaşında hayatını kaybetti.

    Dünyaca ünlü Amerikalı rockçı Tom Petty 66 yaşında hayatını kaybetti. TMZ sitesinin haberine göre; Tom Petty and the Heartbreakers grubuyla tanınan efsane müzisyen, California’daki evinde bilincini kaybetmiş bir halde bulundu ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Tom Petty, adıyla anılan grubuyla 1970’li yıllarda ‘American Girl’, ‘Free Falling’, ‘Stop Draggin’ My Heart Around’, ‘Breakdown’ gibi şarkılara imza attı.

    Grubuyla yayınladığı 13 albümün yanı sıra 13 solo albüm çıkaran Petty; Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison ve Jeff Lynne’la birlikte Traveling Wilburys grubunda da yer aldı.

    Etiketler: Tom Petty , Tom Petty öldü , tom petty kaç yaşında , tom petty nereli , son dakika haberi
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri