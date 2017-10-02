Son dakika... Tom Petty hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Amerikalı rockçı Tom Petty 66 yaşında hayatını kaybetti. TMZ sitesinin haberine göre; Tom Petty and the Heartbreakers grubuyla tanınan efsane müzisyen, California’daki evinde bilincini kaybetmiş bir halde bulundu ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tom Petty, adıyla anılan grubuyla 1970’li yıllarda ‘American Girl’, ‘Free Falling’, ‘Stop Draggin’ My Heart Around’, ‘Breakdown’ gibi şarkılara imza attı.

Grubuyla yayınladığı 13 albümün yanı sıra 13 solo albüm çıkaran Petty; Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison ve Jeff Lynne’la birlikte Traveling Wilburys grubunda da yer aldı.