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    Son dakika... TIR devrildi, TEM kapandı

    DHA
    31.10.2017 - 06:33 | Son Güncelleme:

    TEM Otoyolu Avcılar mevkii İstanbul istikametinde bir TIR devrildi. Devrilen TIR nedeniyle yolun Ankara istikameti 2 saat trafiğe kapandı.

    Kaza saat 05.15 sıralarında TEM otoyolu Avcılar Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Ön lastiği patlayan sac yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yola devrilen sac kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

    Son dakika... TIR devrildi, TEM kapandı

     

    Etiketler: TIR devrildi , trafik kazası , son dakika
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