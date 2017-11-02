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    Son dakika... Teröristlere büyük darbe! 2 ilde 22 terörist etkisiz hale getirildi

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 13:59 | Son Güncelleme:

    Hakkari Şemdinli kırsalında 17, Tunceli Nazımiye Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde 5 terörist olmak üzere, toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam ediyor.

    Hakkari Şemdinli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 güvenlik korucusu ile 6 asker şehit olmuştu. Şemdinli'de devam eden operasyonlarda öldürülen PKK'lı terörist sayısı 17'ye yükseldi. Tunceli'deki operasyonda ise 5 terörist etkisiz hale getirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada "8 şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Teröristlerden 17’si Hakkari, 5’i Tunceli olmak üzere 22 terörist bu çatışmalarda etkisiz hale getirilmiştir. Şuanda da çatışmalar yine aynı şiddette devam ediyor. Hep söylediğimiz gibi biz şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız. Sonuna kadar bu teröristleri bitirinceye kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

    TSK AÇIKLAMA YAPTI

    Operasyonlarla ilgili TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

    "02 Kasım 2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, sabah saatlerinde meydana gelen çatışma sonrasında, devam eden hava destekli operasyonda, bölgeden Irak kuzeyine kaçmaya çalıştıkları hava ve keşif vasıtaları ile tespit edilen teröristlere yönelik icra edilen hava harekâtında, sabah ölü ele geçirilen 5 teröriste ilave olarak 12 silahlı bölücü terör örgütü mensubu daha (toplam 17 terörist) etkisiz hale getirilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde; üç adet RPG-7 roketatar silahı, bir adet AT-4 roketatar silahı, 10 adet roketatar mühimmatı, sekiz adet sevk fişeği, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet el bombası ve 5 adet özel yapılmış şemsiye ele geçirilmiştir.Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

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    Etiketler: Son dakika , terörle mücadele
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