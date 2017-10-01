Son dakika! Teröristlerden hain saldırı: 2 şehit 4 yaralı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yapımı süren Şırnak-Cizre karayolunun 20. kilometresi İkizce mevkisinde yol güvenliğini sağlayan asker ve koruculara, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.



Saldırıda, 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu.



Yaralanan 4 güvenlik korucusu, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Şırnak ve Cizre'deki hastanelere kaldırıldı.



Bölgede, kaçan teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatıldı.