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    Son dakika... TEOG yerine gelecek yeni sınav sistemi açıklanıyor

    Hürriyet Haber
    05.11.2017 - 12:02 | Son Güncelleme:

    SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG'un ardından liselere geçişteki yeni sistemin detaylarını açıklıyor. TEOG yerine, "Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" geldi.

    Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın sözlerinin satır başları şöyle:

    Peki iyiydi de ne için değiştirdiniz? Bu da ihtiyaçtan kaynaklandı. Mevcutların en iyisi ama sıkıntıları var. bu sınav yarışının okul dışı kaynaklara öğrenciyi yönlendirdiği yönünde toplum tarafından algı var. biz bunu kapatmak zorunda kaldık. “Özel ders alanlar var” deniyor. Demek ki sistemimiz bunu artırmış olabilir. Algı gerçeğin önündedir.

    Bir başka sınav yapıyoruz, iki sınav. O günlerde diğer öğrenciler okula gelmiyor. Bu da okulda aksamaya yol açıyor. Bir başka husus toplumda. Siz bunları alıyorsunuz, 6’ncı, 7’nci, 8’nci sınıfların başarı notları da eklenerek puan çıkıyor. O zaman da deniyor ki, özel okulların puanlarını cömert verdiği ifade ediliyor.

    Bir başka husus, 8’nci sınıf öğrencilerimiz faaliyetlere katılamadığı. Çocuk 6’ncı sınıftan itibaren bu sınava hazırlanıyor. Çocukların en güzel zamanında, 8’nci sınıfta yapılacak sınav için bir yarışa giriyor. Bunun da bir olumsuzluğu var.

    Bir başka husus, bu lise sonlarda da var. lise sondaki öğrenciler üniversite sınavı için devamsızlık yapılıyor. TEOG’a hazırlık için ilave devamsızlık ortaya çıktı.

    YENİ SİSTEMİN ADI BELLİ OLDU

    Bazen bir puanla kaybediyor. Bunları görmemek mümkün değil. Bizler her ne şikayet gelirse onu dikkate almak zorundayız. Herkes bu eksikliklerden mutabık mı? Mutabık. Sınavların yapıldığı gün diğer öğrenciler gelmiyor, eğitimi aksatıyor. 8’nci sınıfa katılmıyor, sosyal etkinliklere katılmıyor. Dolayısıyla bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için TEOG’un yerine, böyle çocuğu stresi kaldıracak, basit, kolay anlaışır bir sistem getirelim.

    Bizim sistemimiz şu. Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi'ni getirdik. Bu sistemde veli ve öğrencimiz, adresine en yakın okuluna yerleştirilecek. Esas şey bu. Bizim biliyorsunuz AK Parti hükümetlerinin programında da var. en iyi okul, eve en yakın okuldur diye sözümüz de var. Peki 2012 yılında 10’ncu kalkınma planı hazırlanıyor. 2014-2018 yıllarını içeren. Deniyor ki eğitimle ilgili bunlar bunlar bunlar yapılsın.

    Etiketler: Son dakika , yeni sistem
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