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Son dakika... TEM'de kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı
Hürriyet Haber
09.01.2018 - 12:27 | Son Güncelleme:
TEM Otoyolu İstanbul istikameti Celaliye mevkiinde kamyon devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, yolda uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye trafik ekipleri ve itfaiye sevk edildi.
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