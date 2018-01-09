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    Son dakika... TEM'de kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 12:27 | Son Güncelleme:

    TEM Otoyolu İstanbul istikameti Celaliye mevkiinde kamyon devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, yolda uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye trafik ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: Son dakika , TEM , istanbul , Trafik kazası
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