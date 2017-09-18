Son dakika... TEM'de feci kaza: Edirne yönü trafiğe kapandı

TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM otoyolu Altınşehir mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir ticari taksinin hatalı sollama yapması sonucu arkasında seyreden tır duramayarak ticari taksiye çarptı. Tırın arkasından gelen 3 araçta birbirine girdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ve polis sevk edildi.

TEK ŞERİT AÇILDI

Bu sırada yoldan geçmekte olan polis memuru durarak, olası bir kazayı önlemek için olaya müdahale etti. Takside bulunan yaralı 3 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere kaldırılırken, diğer araçlarda bulunan hafif yaralı 2 kişi ise ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı. Polis ekiplerinin kaza mahallinde yaptıkları çalışmalar sonrası TEM otoyolu tekrar trafiğe açılarak tek şeritten akmaya başladı.

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