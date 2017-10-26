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    Son dakika: Tekirdağ'dan acı haber geldi...

    DHA
    26.10.2017 - 08:41 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nde aşırı yağmur nedeniyle dün mahsur kalanları kurtarmaya giden asker ve polisleri taşıyan askeri personel taşıyıcı aracının Galata Köprüsü'nde sel sularına kapılmasıyla kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı.

    Saray İlçesi'nde dün sağanak yağmurda Kiremithane Mevkii'nde ahırları bulunanlar Galata Deresi'ndeki suların yağmur yağışı ve dağlardan gelen sularla birlikte yükselmesi üzerine mahsur kaldı. Bölgede bulunanlar yetkilileri arayıp yardım isteminde bulunması üzerine bölgeye İlçe Garnizon Komutanlığı'ndan zırhlı personel taşıyıcı çıkarıldı. Araçta bulunan 4 asker, 2 polis ve 1 sivil, ahırlarda mahsur kalanları kurtarmak için hareket etti.

    Son dakika: Tekirdağdan acı haber geldi...

    Askeri zırhlı personel taşıyıcı araç, sel sularına kapılarak Galata Köprüsü üzerinden geçerken, sel sularına kapılıp devrildi. Askerlerden biri sel sularına kapılıp gözden kaybolurken, diğer 3 asker, 2 polis ve 1 sivil, kendi çabaları ve çevreden yetişenler tarafından kurtarıldı. 

    Son dakika: Tekirdağdan acı haber geldi...

    BU SABAH ACI HABER

    Kayıp askeri bulmak için dünden itibaren bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ekibi ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gece ara verilen arama çalışmalarına bu sabah erken saatlerden itibaren yeniden başlandı. Aralarda askeri aracın sel sularına kapıldığı yere yaklaşık 500 metre uzaklıkta şehit olduğu belirlenen askerin cesedine ulaşıldı.

    Son dakika: Tekirdağdan acı haber geldi...

     

     

    Etiketler: Tekirdağ , kaybolan asker
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