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    TBMM’deki ödüllü cami yıkılacak

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 06:02 | Son Güncelleme:

    TBMM 26. dönem 3. yasama yılına başlarken, yasama ve denetim faaliyetlerinden önce, inşaat alanına çalışmalarına yönelik yeni bir haber geldi. Meclis bu dönem, kampustaki ödüllü camiyi yıkmaya hazırlanıyor.

    15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi sırasında bombalanan Meclis’in ana binasında tamiratlar yapılırken, saldırıdan kısa süre sonra halkla ilişkiler binasının yıkılmasıyla Meclis camisi de ibadete kapatılmıştı. İbadete kapatma kararı, molozlar ve yıkım çalışmaları nedeniyle “güvenlik” gerekçesine bağlanırken, caminin yıkılacağı haberi kulislere yayılmıştı.

    Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre Ankara Mimarlar Odası, yıkıma karşı camiyi tescillemek üzere çalışmalar yürütürken, Meclis de bu girişimler karşısında yargı süreçlerinde itiraz haklarını kullanıyordu. Meclis Başkanı İsmail Kahraman, bu tartışmalar sürerken, önceki gün Genel Kurul’da yeni yasama yılı açılış oturumunda caminin yıkılacağı açıklamasını şöyle yaptı: “Artacak milletvekilli sayısına uygun olarak, gelecek dönemde yeni çalışmalar yapılacağı muhakkaktır. Bu arada külliye içinde rahmetli Başbakan Turgut Özal zamanında yapılan cami ise günümüz şartlarına uygun şekilde yeniden inşa edilecektir.”

    1989 yılında yapımı tamamlanan ve Ağahan Mimarlık Ödülü alan cami, minaresi bulunmaması nedeniyle bazı çevrelerden eleştiri alırken, bazı milletvekilleri de camiyi İslami bir ibadet yerinden çok kiliseye benzediği gerekçesiyle eleştiriyordu. Kulislerde AK Partililer tarafından yeni cami ihtiyacı dile getiriliyordu.

    Etiketler: TBMM , Cami , FETÖ , DARBE , 15 TEMMUZ ANMA TÖRENLERİ
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