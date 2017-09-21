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    Son dakika: TBMM olağanüstü toplantıya çağrılıyor

    Hürriyet Haber
    21.09.2017 - 18:58 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 19:28

    Türkiye, referandum ısrarını sürdüren Barzani'ye en net mesajı veriyor... TBMM, cumartesi günü Irak ve Suriye'ye tezkereyi görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağrıldı. Suriye ve Irak tezkeresinin bir yıl daha uzatılmasıyla Türkiye diplomasinin yanında askeri seçeneği de masaya koymuş olacak. Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, önümüzdeki 48 saatin çok kritik ve önemli olduğunu belirtirken, Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi de Türkiye'nin artık ikinci aşamaya geçtiğini ve yarından itibaren hiçbir şeyin olağanüstü olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

    AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, yaptığı son dakika açıklamasında "AK Parti Grubu olarak Parlamento'yu da bu süreçte olağanüstü toplantıya çağırdık. Meclis Genel Kurulu Cumartesi günü toplanacak. Gündemimizde Irak'la ilgili gelişmeler bulunuyor. Cumartesi günkü olağanüstü genel kurul toplantısında Irak ve Suriye'ye sınır ötesi asker gönderilmesiyle ilgili tezkerenin süresinin bir yıl daha uzatılması da bulunuyor" dedi. 

    Milliyetçi Hareket Partisi de tezkereye destek vereceklerini açıkladı. 

    HANDE FIRAT: 48 SAAT ÇOK KRİTİK

    Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Türkiye'nin bu kararını 'Barzani'ye verilen en net mesaj' olarak yorumladı. 25 Eylül'de yapılması planlanan referandum öncesinde Türkiye'nin aldığı bu kararla Barzani ve Kuzey Irak'a en net mesajı verdiğini belirten Fırat 'TBMM'de Irak ve Suriye'de asker bulundurmasına ilişkin tezkere görüşülecek.

    Önümüzdeki 48 saat çok kritik. Cumhurbaşkanı Erdoğan dönecek. Döner dönmez MGK toplantısı, ardından Bakanlar Kurulu ve hemen onun ardından TBMM'nin olağanüstü toplanması. Eğer referandum yapılırsa MGK'da A'dan Z'ye yaptırımlar devreye sokulacak.'

    ABDÜLKADİR SELVİ: İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

    Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi, Ankara olağanüstü hareketliliğin yaşnması sürpriz olarak karşılanmamalı. Yarından itibaren hiçbir şey olağanüstü olarak görülmemesi gereken bir sürece girdik. 

    Şimdiye kadar Türkiye, Barzani'ye bu referandumun yapılmaması gerektiğini, bölgede krize meydan vereceğini Türkiye diplomatik yollardan iletti. Barzani bu mesajı almamakta. Artık ikinci aşamaya gelindi. Yarın MGK'nın toplanması, Bakanlar Kurulu'nun toplanması ve Meclis'te tezkerenin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye ikinci aşamaya geçmiş durumdadır. Barzani'nin bunun çok iyi anlayacağını düşünüyoruz. Barzani gereğini yerine getirecek mi, yoksa Türkiye gibi bir dostu kaybedip Türkiye'yi tehdit olarak karşısında görecek mi, Barzani bunu değerlendirecek. 

    Türkiye diplomasinin arkasına askeri seçeneğini de kuracak. Ortadoğu'da Barzani'nin anladığı dilden konuşacak Türkiye. Sınırın kapatılması, Habur'un kapatılması, boru hattının kapatılması gibi seçenekler belli masada ama asıl önemli olan Türkiye askeri seçeneği gündeme aldı. 

    Suriye sınırına tank takviyesi

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderdiği araçlardan 2’si Hassa 8’i Reyhanlı ilçesine gönderildi.

    TSK çeşitli birliklerinden karayolu ile 2‘si Hassa, 8’i Reyhanlı ilçesine olmak üzere 10 tank polisin güvenlik önlemleri altında Cilvegözü Sınır Kapısı’na sevk edildi.

    Tankların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklere gönderildiği belirtildi. Askeri araç sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.

     

    Etiketler: AK Parti , kuzey ırak , Referandum , tezkere , TBMM
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