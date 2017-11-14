Son dakika... TAB Gıda'dan flaş ABD hamlesi

TFI Tab Gıda Yatırımları ABD'de halka arz için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuruda bulundu. Şirket, ekim ayı başında SPK'dan yurt dışında halka arz için izin almıştı. Yapılan başvuruya göre TFI Tab Gıda, Nasdaq'a "QSRG' kodu ile kote olacak.

400 milyon dolar büyüklüğünde olması beklenen halka arza Morgan Stanley, Credit Suisse, Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan ve Rabo Securities aracılık edecek.

TAB Gıda Hakkında

Türkiye’de 1994 yılından beri gıda sektöründe faaliyet gösteren TAB Gıda’nın hızlı servis sektöründeki faaliyetleri, 1995 yılında Burger King®’in master franchisee haklarını alarak Türkiye’ye getirmesiyle başlamıştır.

Hızlı servis sektöründe kalite ve sağlık ilkelerinden asla taviz vermeyen TAB Gıda, 2007 yılında, Napoli'nin geleneksel ve nefis 'İtalyan' lezzetlerini sunan Sbarro®'yu bünyesine katmıştır. 30’a yakın ilde 80’e yakın restoranı ile Napoli'nin geleneksel ve nefis İtalyan lezzetleri sunan Sbarro®'nun tüm dünyayla paylaştığı yüzlerce lezzet, TAB Gıda deneyimiyle Türkiye'nin birçok noktasına ulaşmaktadır.

Yine 2007 yılında TAB Gıda bünyesinde faaliyete geçen diğer bir marka, özel baharatlı tavuk parçalarını Türk halkıyla buluşturan Popeyes®'tır. Geleneksel tariflerin sıra dışı Louisiana mutfağıyla buluştuğu Popeyes®, eşsiz lezzetlerini Türkiye'de her geçen gün büyüyen restoran ağı ve bugün 40'tan fazla ilde 180'den fazla restoranı ile müşterilerine sunmaya devam etmektedir.

Dünyada eşi benzeri bulunmayan ürünleriyle benzerlerinden ayrışmayı başaran Arby’s® de 2010 yılından bu yana TAB Gıda güvencesiyle Türkiye’de hizmet vermektedir. Farkı lezzetinde gizli olan özgün menüleri ile geleneksel fast food algısını değiştiren Arby’s®, Türkiye genelinde 50’den fazla restorana ulaşmıştır.

TAB Gıda, 2013 yılında sektördeki 20 yıllık deneyimini aktardığı Usta Dönerci® markasını yaratmıştır. Usta Dönerci®, konusunda uzman çalışanları ile birlikte en doğru ve uygun ürünü, en uygun fiyat ve en üstün hizmet kalitesi ile bütünleştirerek müşterilerine sunmayı hedeflemektedir. Usta Dönerci®'nin benzersiz lezzeti, özenle seçtiği malzemelerden ve geleneksel hazırlanış yöntemlerinden gelmektedir.

Klasik yapılış yöntemlerinden ödün vermeden yüksek hijyen koşullarında ürünler hazırlayan Usta Dönerci®, güvenilir, üstün kalite standartlarına sahip, leziz ürünler ve döner çeşitleri sunmaktadır. TAB Gıda, Usta Dönerci®'de müşterilerini Anadolu'nun binlerce yıllık lezzet geleneğini yaşamaya davet etmektedir. Usta Dönerci® bugün 100'den fazla restoranıyla Türkiye çağında ve KKTC'de hizmet vermektedir.