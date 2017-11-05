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    Son dakika... Suudi prens ve üst düzey yetkilileri taşıyan helikopter düştü

    hurriyet.com.tr / Ajanslar
    05.11.2017 - 23:21 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan devlet televizyonu, Yemen yakınlarında yaşanan bir helikopter kazasında bir Suudi prensinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenlerin arasında Prens Mansur bin Mukrin olduğu öne sürüldü.

    Suudi Arabistan'da içinde bir prens ve üst düzey yetkililerin olduğu bir helikopterin düştüğü, helikopterdeki kişilerin hayatını kaybettiği bildirildi.

    Suudi Arabistan resmi televizyonunun haberine göre, Abha Bölge Emiri Yardımcısı Prens Mansur bin Mukrin ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin düştüğü, olayda prens ve beraberindeki heyetteki herkesin hayatını kaybettiği belirtildi.

    Son dakika... Suudi prens ve üst düzey yetkilileri taşıyan helikopter düştü
    Suudi prensin helikoptere binmeden son görüntüsü olduğu belirtilen bir video sosyal medyadan paylaşıldı

    Olay ile ilgili henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

    HELİKOPTERDE KİMLER VARDI?

    Prens Mansur ile beraber helikopterde Emir vekili Selman el-Cerişi, Emirlik Genel Sekreteri Salih bin Abdullah el-Kadi, Asir Bölge Tarım Bölümü Başkanı Fehd el-Fertiş, Asir Bölgesi Polis Müdürü Binbaşı Salih bin Süleyman el-Kerzai ve diğer yetkililerin olduğu ifade edildi.

    Son dakika... Suudi prens ve üst düzey yetkilileri taşıyan helikopter düştü

    Prens Mansur bin Mukrin

    Ayrıntılar geliyor...

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    Etiketler: Prens Mansur bin Mukrin
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