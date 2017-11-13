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    Son dakika! Suudi Arabistan'dan flaş Yemen hamlesi

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 09:42 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan, Yemen'den başkent Riyad'a balistik füze atılmasının ardından kapattığı Yemen'deki havaalanları ve limanları geri açacağını açıkladı.

    Suudi Arabistan Krallığının Birleşmiş Milletlere Daimi Elçiliği'nin yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki havaalanlarını ve limanları yeniden açmaya başlayacağını" açıkladı. 

    Husilerin, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik füze saldırısı, koalisyon güçlerinin, Yemen'deki hava, deniz ve kara tüm sınır geçişlerinin kapatılmasını öngören kararı almasına yol açmış, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, söz konusu kararın, "İran'ın müttefiki Husilere, füze göndermesine mahal veren denetim prosedürlerindeki boşlukların ortadan kaldırılması" nedeniyle alındığını belirtilmişti.

     

    Etiketler: son dakika , haberler
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