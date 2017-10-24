Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Son dakika! Suudi Arabistan'dan dev kent projesi

    Son dakika! Suudi Arabistan'dan dev kent projesi

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 12:41 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Kızıldeniz kıyısında bir mega kent inşa edeceklerini açıkladı. Mısır ve Ürdün'le de bağlantılı olacak kent için 500 milyar dolar fon ayrıldı.

    Başkent Riyad'da küresel bir konferansta konuşan Bin Salman projenin ilk aşamasının 2025 yılında tamamlanmasının planlandığını söyledi.

    Bin Salman'ın duyurduğu proje Suudi Arabistan'ın sadece petrol gelirlerine dayalı ekonomisinde çeşitliliğe gitme vizyonunun bir parçası.

    NEOM adı verilen ve 26 bin 500 kilometre karelik bir alana yayılacak olan kenti, Akabe Körfezi'nde ve Süveyş Kanalı ile deniz ticaret yollarına yakın bir noktada inşa edilecek.

    Mega kentin enerji, su, biyoteknoloji, gıda, ileri üretim, eğlence gibi endüstrilere yoğunlaşması planlanıyor.

    Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu, kentte sadece rüzgar ve güneş enerjilerinin kurulacağını duyurdu.

    Fon'dan yapılan açıklamada, "NEOM dünyanın en önemli ekonomik kanallarından birinde konumlanacak. Stratejik yerleşimi bölgenin Asya, Avrupa ve Afrika'yı birleştiren küresel bir merkez olmasını kolaylaştıracak" denildi.

    Etiketler: Muhammed bin Salman
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri