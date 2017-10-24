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    Son dakika! Suudi Arabistan'dan çok önemli açıklama... 'Ilımlı İslam'a dönüyoruz'

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 15:53 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ülkelerinin ılımlı İslam’a döneceğini belirterek, ‘aşırıcılığı’ yok edeceklerini söyledi. Selman'ın açıklamaları uluslararası haber ajansları tarafından son dakika haberi olarak duyuruldu.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, kısa süre önce göreve getirildikten sonraki hamleleri ile dikkat çekiyor. Salman, Suudi Arabistan'ın 'ılımlı İslam'a geri döneceğini açıklayarak ülkesinde 'devrim niteliğinde' olarak kabul edilen bir açıklama yapmıştı.

    Muhammed bin Salman, Suudi Arabistan'ın aşırıcılığı 'çok kısa süre' içinde yok edeceğini belirtti. 

    Başkent Riyad'da yapılan bir ekonomi kulu bir konferanstaki panelde konuşan Prens Selman "Önceden olduğumuz hale dönüyoruz. Tüm dinlere ve Dünya'ya açık olan ılımlı bir İslam ülkesine" ifadelerini kullandı.

    Suudi Arabistan, çok sayıda ülke tarafından aşırıcı terörist örgütlerinin finansal destek aldığı ve örgütlendiği bir ülke olmakla suçlanıyor. 

    Son dakika Suudi Arabistandan çok önemli açıklama... Ilımlı İslama dönüyoruz

    YARI ÖZERK ADA PROJESİNDE 'ÖRTÜNME ZORUNLULUĞU' KALKABİLİR

    Salman, "Vizyon 2030" kapsamında Kızıldeniz'de 50 ada ve koyda lüks turizm merkezleri kurmayı planlıyor.  Lüks turizm bölgelerinde, ülkede kadınlara yönelik örtünme zorunluluğunun kaldırılabileceği iddia edildi. 

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