Suudi Arabistan'da flaş gelişme: İlk büyük tahliye dalgası

Suudi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suudi yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan 200 yetkiliden 23'ü serbest bırakıldı. Serbest bırakılan yetkililerin kimlikleri henüz açıklanmadı.
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