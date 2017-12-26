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    Suudi Arabistan'da flaş gelişme: İlk büyük tahliye dalgası

    İHA
    26.12.2017 - 20:46 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan'da gözaltına alınan 200 üst düzey yetkiliden 23'ü serbest bırakıldı.

    Suudi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suudi yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan 200 yetkiliden 23'ü serbest bırakıldı. Serbest bırakılan yetkililerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

    Etiketler: suudi arabistan , operasyon , son dakika
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